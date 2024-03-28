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Oruç tutması yasaklandı, milli takım kampını terk etti

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#Futbol#Fransa#Mahamadou Diawara
Oruç tutması yasaklandı, milli takım kampını terk etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 20:58

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un genç yıldızı Mahamadou Diawara, Fransa Futbol Federasyonu'nun futbolcuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesi nedeniyle 19 Yaş Altı Milli Takımı kampını terk etti.

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Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması nedeniyle Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldığı bildirildi.

DIAWARA'DAN ORUÇ TUTMA YASAĞINA TEPKİ

Basına yansıyan haberlere göre; 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.

TABIBOU MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Diawara'nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi çağırdı.

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#Futbol#Fransa#Mahamadou Diawara

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