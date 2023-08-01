Ortalığı karıştıran 'dev' transfer ve Panathinaikos'ta Dimitris Giannakopoulos'un Fenerbahçe öfkesi: Böyle ihanet yaşamadım

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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile sözleşmesi sona eren Georgios Papagiannis ile anlaşma sağlarken bu transfer iki cephe arasında krize yol açtı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Papagiannis'i anlaşmadan geri adım atmakla suçlayarak, Fenerbahçe'nin oyuncuya 200 bin Euro daha fazla teklif ettiğini söylemişti.

Giannakopoulos, süreci "Ona 3 yıllık bir anlaşma önerdik. Çünkü onu burada istediğimiz ve sevdiğimiz için istedik. O sırada sezon devam etti ve sezon sona erince görüşmelere devam ettik. sözleşmeleri gönderdim ve beklemeye geçtim. Bu sırada bana geri döndü ve mesajında, "Annem ve babam Panathinaikos'ta kalmama izin vermiyor' diyorlar. Itoudis'e gitmemi istiyorlar çünkü bana 200 bin Euro daha fazla veriyorlar. Ne söyleyebilirim? Her neyse, iyi şanslar, Georgios." ifadeleriyle özetlemişti.

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Hızını alamayan başkan, Fenerbahçe başantrenörü Dimitris Itoudis'i ise, "Sen 13 yıl boyunca Panathinaikos’ta adam oldun. Sonra gidip Papagiannis’e yıllık 700 bin eurodan fazla teklif yokken gidip menajerlik şirketiyle ortaklık yaptın, bunu yaptığını Türkiye ve Yunanistan’da herkes biliyor. Ardından sırf menajerlik payını ‘kırışmak’ için Papagiannis’e senelik 1.6 milyon euro teklif ettin. " sözleriyle hedef gösterdi.

ÖFKE DİNMİYOR: BÖYLE İHANET YAŞAMADIM



Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Georgios Papagiannis'in ayrılışıyla ilgili düşüncelerini dile getirirken, Yunan oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olamayacağını söyledi.

Yunan basınına yeni açıklamalar yapan Giannakopoulos, "Kişisel olarak beni incitti. Onca yıl boyunca böyle bir ihanet yaşamamıştım. Onu sevmeye devam ediyorum ve sonsuza kadar da seveceğim. 15 yaşında evime getirildiğinde babasına, onu sonsuza kadar kollayacağıma dair söz vermiştim. Itoudis ve Spanos (menajeri) olmasaydı, o burada olabilirdi. Koç onu istiyordu, ilk hedefi oydu. O da bize sadece Panathinaikos'u ve NBA'i düşündüğünü, Fenerbahçe vesaire hakkında bir şey duymak istemediğini söyledi. Ne yazık ki sahip olduğu menajer, yanına gittiği teknik direktör ve yeni çevresi ile zorluklar yaşayacağını düşünüyorum. Ama yine de onun için en iyisini diliyorum." diye konuştu.

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ERGİN ATAMAN İLE BİRLİKTE FLAŞ TRANSFERLER

Bu sezon Euroleague'de başarı için bütçeyi artıran ve takımın başına Ergin Ataman'ı getiren Panathinaikos, birçok önemli transfere imza attı.

Özellikle bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kostas Sloukas'ın Olympiakos serüveni sonrası yeşil beyazlı ekibin kadrosuna katılması büyük ses getirdi. Kısa rotasyonunda Jerian Grant ile birlikte Luca Vildoza gibi önemli bir isim dahil oldu.

Papapetrou ile yeniden anlaşan Yunan ekibi Juancho Hernangomez, Mathias Lessort, Olek Balcerowski gibi isimleri de kadrosuna katarak iddiasını ortaya koydu.

BAŞKAN, ATAMAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

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Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, takımın yeni koçu Ergin Ataman hakkında ise "Pablo Laso ile görüşme halindeydik. O, bizi reddetmedi. Bizim tercihimiz Ergin Ataman oldu. Obradovic, koçlar arasında başka bir klasmanda yer alıyor ancak Ergin Ataman'ın son beş yıllık periyotta Avrupa'nın en iyi ve en başarılı koçu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Ergin Ataman'ın 2023 model Panathinaikos'u

Kostas Sloukas

Jerian Grant

G. Kalaitzakis

Luca Vildoza

Kyle Guy

Dimitris Moraitis

Ioannis Papapetrou

Marius Grigonis

P. Kalaitzakis

Juancho Hernangomez

Dinos Mitoglou

Lefteris Mantzoukas

Mathias Lessort

Olek Balcerowski

Kostas Antetokounmpo

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