Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis’i transfer etti

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Yunanistan temsilcisi Panathinaikos forması giyen 26 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis’i kadrosuna dahil ettiğini bildirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, oyuncunun 3 Yunanistan Ligi ve 4 Yunanistan Kupası şampiyonlukları yaşadığı hatırlatılırken, EuroLeague kariyerinde 153 maça çıktığı ifade edildi.

26 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Yunan ekibiyle EuroLeague’de 33 mücadelede forma giyerken maç başına ortalama 24 dakika süre aldı. Yunan pivot, söz konusu maçlarda 8.5 sayı, 5.7 ribaund, 0.7 asist ve 1.2 blok ortalaması yakaladı. Ayrıca ligde oynadığı 30 karşılaşmada ise ortalama 22 dakika süre alırken, 9.5 sayı, 6.0 ribaund, 1.4 asist ve 1.3 blok ortalamasıyla oynadı.

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Georgios Papagiannis kimdir?

3 Temmuz 1997 tarihinde Maroussi’de dünyaya gelen Georgios Papagiannis, basketbola Peristeri formasıyla başladı. Peristeri ile ilk kez 2011-2012 sezonunda A Takım forması giyen Papagiannis, 2013’te bu ekipten ayrıldı. 2014 yazında Panathinaikos'a transfer olan başarılı uzun, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında bu ekibin formasını giydi.

2016 yazında NBA Draftlarında 1. tur 13. sıradan Phoenix Suns tarafından seçilen Papagiannis, Yunanistan tarihinde en üst sıradan seçilen oyuncu oldu. Oyuncumuz, NBA seçmelerinin ardından Sacramento Kings’e takaslandı.

Georgios Papagiannis, 2016-17 sezonunu Sacramento Kings ve G-League ekiplerinden Reno Bighorns formalarıyla geçirdi. 2017-18 sezonuna da Sacramento Kings ile başlayan Papagiannis, Mart ayında Portland Trail Blazers’a geçti.

2018 yazında EuroLeague organizasyonuna Panathinaikos formasıyla dönüş yapan Papagiannis, 2018-2023 yılları arasında Yunan temsilcisi Panathinaikos’un formasını giydi. Bu süreçte kendisini EuroLeague’nin en önemli uzun oyuncularından biri olarak kanıtlayan Yunan pivot, özellikle 2021-22 sezonundaki istatistikleri ile dikkat çekiyordu.

2021-22 sezonunda kariyerinin en iyi dönemini geçiren Papagiannis, EuroLeague’de 10.3 sayı, 8.2 ribaund, 1.7 blok, 17.4 verimlilik puanı istatistikleri tutturdu. Bu dereceleri Papagiannis’e blok ve ribaund alanlarında liderliği getirdi ve oyuncumuz EuroLeague’de sezonun en iyi ikinci beşine seçildi.

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Papagiannis, geride bıraktığımız sezonda da EuroLeague’de 8.5 sayı, 5.7 ribaund, 1.2 blok ve 11.4 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Papagiannis aynı zamanda 2022-23 sezonunda Panathinaikos’ta takım kaptanlığı görevinin de üstleniyordu.

Deneyimli oyuncumuzun kariyerinde üç Yunanistan Ligi ve dört Yunanistan Kupası şampiyonlukları bulunuyor. Sporcumuz, aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı’nın da uzun rotasyonundaki en önemli isimlerinden biri.

Georgios Papagiannis EuroLeague’in en fizikli uzun oyuncularından biri olmasının ve fiziğinin avantajını çember etrafında çok iyi kullanabilmesinin yanı sıra, isabetli şut yüzdesi ile tanınıyor. Papagiannis, EuroLeague kariyerinde 153 maça çıktı ve bu alandaki tecrübesiyle de dikkat çekiyor.