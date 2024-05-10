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Orta oyuncu Deniz Uyanık, VakıfBank’ta

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#Vakıfbank#Voleybol#Sultanlar Ligi
Orta oyuncu Deniz Uyanık, VakıfBank’ta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 16:00

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, orta oyuncu Deniz Uyanık’ı transfer etti.

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Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda orta oyuncu Deniz Uyanık’ı kadrosuna kattı. 

25 Haziran 2001’de dünyaya gelen Deniz Uyanık, 2018-2021 yılları arasında Beylikdüzü forması giyerken, ardından 2021-2022 sezonunu Edremit Bld. Altınoluk’ta geçirdi.

Nilüfer Belediyespor ile 2022-2023 sezonunda 80 blokla Sultanlar Ligi’nin en çok blok yapan oyuncusu olan Deniz Uyanık, 2023-2024 sezonu blok sıralamasında da 69 blokla üçüncü basamağı paylaştı.

Deniz Uyanık, 2024 yılında ilk kez A Milli Takım’a davet edildi ve VNL geniş kadrosunda yer aldı.

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#Vakıfbank#Voleybol#Sultanlar Ligi

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