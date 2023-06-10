Orkun Kökçü'den rekor transfer! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

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Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşayan Orkun Kökçü, Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu. Gece saatlerinde Lizbon'a giden Orkun Kökçü, sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık imzayı atacak.

KULÜP TARİHİNİN EN YÜKSEK BONSERVİSLİ 3. TRANSFERİ

30 milyon euro bonservis bedeli ödenecek olan Orkun Kökçü, Benfica tarihinin en yüksek bonservisli 3. oyuncusu olacak. Portekiz devi daha önce Enzo Fernandez için River Plate'e 45 milyon euro, Darwin Nunez için de Almeira'ya 34 milyon euro ödemişti.

Feyenoord ile Benfica arasında 10 milyon euroyu aşmayacak şekilde bonus anlaşması da bulunuyor.

TEK SEFERLİ ÖDEMEDE ZİRVE ORKUN'UN

Benfica, Enzo Fernandez ve Darwin Nunez transferlerinde peşin bonservis olarak sırasıyla 8.5 milyon euro ve 25 milyon euro net bonservis ödemesi yapmıştı. İki futbolcunun performans ve sonraki transferlerinden elde edilen gelirlerin yansımasıyla önceki kulüplerine toplam ödenen miktar 45 milyon euro(Enzo Fernandez) ve 34 milyon euro(Darwin Nunez) olarak ortaya çıkmıştı.

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Orkun Kökçü, Benfica'nın tek seferde en yüksek bonservis ödediği futbolcu olacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 120 MİLYON EURO

Benfica, Orkun Kökçü'nün serbest kalma bedelini 120 milyon euro olarak belirledi. Gelecekteki satıştan elde edilecek gelirin %20'si Feyenoord'a ödenecek.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Feyenoord ile şampiyonluk yaşayan Orkun Kökçü, takım kaptanı olarak bu sezon toplam 46 maça çıktı. 12 gol atan milli futbolcu, 5 de asist yaptı.

BENFICA'NIN SATIŞ REKORLARI

Avrupa futboluna kazandırdığı yıldızlarla bilinen Benfica, geçmişte yüksek bonservisli satışlar yaparak adınan söz ettirmişti.

Benfica'nın satış rekorları şu şekilde:

Joao Felix: 128 milyon euro - Atletico Madrid (2019/20)

Enzo Fernandez: 121 milyon euro - Chelsea (2022/23)

Darwin Nunez: 80 milyon euro - Liverpool (2022/23)

Ruben Dias: 72 milyon euro - Manchester City (2020/21)

Ederson: 40 milyon euro - Manchester City (2017/18)

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