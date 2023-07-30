Orkestra çaldı, Aziz Yıldırım Fenerbahçe marşı söyledi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Aziz Yıldırım'ı sert sözlerle hedef aldı.

"Geçmişte başkanlık yapmış, yönetimde bulunan kişilerin mevcut yönetimin altını oyması, gerginlik yaşanması en çok rakipleri motive ediyor. Eski başkanımız zaman zaman söylemleri ile ya da yancılarının söylemleri ile camiaya ayar vermeye çalışıyor. Yıldırım, yanındaki yancıları ile birlikte küçük bir hayal dünyasının içinde yaşıyor. İnanın bütün aklıselim Fenerbahçeliler, sizin Fenerbahçe’nin iyiliği, başarısı olmadığını gayet açık şekilde biliyor. Siz kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretini gösterirseniz, her söyleminize tek tek yanıt verebilirim. O güne kadar benim için Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Başkan siz hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ancak hiçte cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi kalpli olsaydınız, iyi niyetli olsaydınız fair-play ruhuna sahip olsaydınız, yıllarca savunduğunuz düşüncelerinize ters düşmeyerek Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yapılan eleştirilere dışarıda değil, gelip kongre üyelerimizin önünde yapardınız. Fenerbahçe’de 20 yıllık başkanlık yapmış kişiye otopark yeri vermeyeceğim; olacak iş değil. Olağan Ekim Ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılmanızı dört gözle bekliyorum. Fiziksel olarak gelirseniz, neler olacağını hep birlikte görürüz. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliği için elini taşın altına koyacak herkese ihtiyacımız var. Siz bu kervana katılmak isterseniz, en büyük adımı ben ve benim yönetim kurulumuz atacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

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Gözden Kaçmasın Ali Koç: Yeni sezonda yıldızsız formayla çıkacağız Haberi görüntüle

ORKESTRA ÇALDI, AZİZ YILDIRIM SÖYLEDİ

Ali Koç'un açıklamalarından saatler sonra eski yöneticisi ve yakın dostu İlhan Ekşioğlu'nun doğum gününe katılan Aziz Yıldırım'ın orkestra eşliğinde Fenerbahçe marşı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı.