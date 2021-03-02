Origin, Türk Lirası üzerinden fiyatlandırma yapmaya başladı

Electronic Arts’ın elektronik oyun platformu Origin, göz ardı edilemeyecek sayıda Türk oyuncu barındırıyor. Zamanla gözden düşen ve oyunlarını farklı platformlara taşıyan Origin’den Türk oyuncuları sevindiren bir haber geldi.

Yıllardır oyuncular, Origin’den mağaza alışverişlerinde Türk Lirasının yer almasını talep ediyordu. Yıllar süren bekleyişin ardından oyuncular artık Origin üstünden Türk Lirası ile işlem yapabilecek. 2011 yılından bu yana hizmet veren ve büyük çoğunluğunu Electronic Arts’ın oyunlarının oluşturduğu oyun kütüphanesiyle hizmet veren platform, şimdiye kadar hep Euro üstünden fiyatlandırma yapıyordu. Hal böyle olunca da oyuncular mevcut kur bandının azizliğine uğrayarak almak istedikleri ürünlere katbekat daha fazla ücret ödüyordu.

Origin’in attığı bu adımla birlikte, platformun portföyünde bulunan oyunların fiyatları daha insani rakamlara indi. Yeni fiyatlandırmayla birlikte artık EA Play üyeliği aylık 119 TL ve EA Play Pro üyeliği de 899 TL.