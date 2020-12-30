Onyekuru'da ters köşe! Galatasaray reddedildi ve Fenerbahçe...

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de çok aktif olması beklenen Fenerbahçe'den gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi.

Sarı- Lacivertliler, Galatasaray'ın bir kez daha kadroya katmak için çok büyük çaba harcadığı Henry Onyekuru'ya resmen kancayı attı.

Alınan bilgilere göre Monaco, Galatasaray'ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi. Fransız kulübü, Onyekuru'nun satış listesine konduğunu da Sarı-Kırmızılılar'a bildirdi.

Galatasaray UEFA anlaşması nedeniyle şu an bonservis ücreti ödeyemeyeceği için Fenerbahçe hemen harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, Monaco ile temasa geçerek randevu talep etti.

Monaco'nun Onyekuru için 7 milyon Euro istediği, Fenerbahçe'nin ise 4-5 milyon Euro'yu 2 yılda ödeyerek bu işi bitirmek istediği belirlendi. Taraflar kısa süre içinde masaya oturacak. (Takvim)