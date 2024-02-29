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Onuralp Bitim, NBA'de ilk maçına çıktı! Takımın en iyisi...

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Onuralp Bitim#Chicago Bulls
Onuralp Bitim, NBAde ilk maçına çıktı Takımın en iyisi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 09:43

Geçen yaz NBA takımı Chicago Bulls'a transfer olan Onuralp Bitim, G-League'deki(Gelişim Ligi) performansıyla göze girip Chicago Bulls'dan normal NBA sözleşmesi almıştı. Milli basketbolcu bu gece NBA'deki ilk maçına çıktı ve performansıyla büyük beğeni topladı.

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Bursaspor Basketbol ve Milli Takım'daki performansıyla dikkatleri üzerine geçen Onuralp Bitim, geçen yaz NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile tek taraflı sözleşmeye imza atmıştı. Bulls'un G-League(Gelişim Ligi) takımında forma giyen ve yıldızını parlatan Onuralp, geçtiğimiz günlerde takımdan çift taraflı NBA sözleşmesi almıştı.

Milli basketbolcu, bu gece NBA'deki ilk maçına çıktı ve adından söz ettirmeyi başardı.

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Chicabo Bulls ile Cleveland Cavaliers'ın karşı karşıya geldiği ve iki uzatmaya giden maçta 28 dakika süre alan Onuralp, NBA kariyerindeki ilk maçında verimlilik puanı açısından takımın en iyisi oldu.

132-123 Bulls üstünlüğüyle sona eren maçı 10 sayı, 6 ribaunt ve 1 top çalmayla tamamlayan milli basketbolcu 3/4 saha içi isabeti ve 2/2 üçlükle +16 verimlilik puanı topladı.

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Bulls'da Demar DeRozan 35 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle; Vucevic 24 sayı, 13 ribauntla; Drummond ise 17 sayı, 26 ribaund ile mücadele etti. Cavaliers'ta ise Evan Mobley 25 sayı, 13 ribauntla oynadı.

MAÇ SONU KUTLAMALARDA BAŞROLDEYDİ

İlk NBA maçının ardından saha içi röportajda açıklamalarda bulunurken Andre Drummond tarafından doğuk suyla ıslatılan Onuralp'in kutlamaları soyunma odasında da devam etti.

İlk NBA maçıyla ilgili konuşan 24 yaşındaki milli basketbolcu; "Nasıl hissettiğimi bırakın İngilizce, kendi dilimde bile tarif edemem. Bir şansın geleceğini biliyordum ancak bu şansın ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz. Bu yüzden oyuncu olarak fiziksel ve mental olarak hazır olmak zorundasınız. Ben de hep hazır olmaya çalıştım. ahaya adım attığımda gergin değildim çünkü ben bir basketbol oyuncusuyum. Gergin değildim ancak heyecanlıydım çünkü inanılmaz hissediyordum." dedi.

Onuralp Bitim, NBAde ilk maçına çıktı Takımın en iyisi...

NBA'de gecenin sonuçları:

Toronto Raptors 125-136 Dallas Mavericks
Indiana Pacers 123-114 New Orleans Pelicans
Chicago Bulls 132-123 Cleveland Cavaliers
Minnesota Timberwolves 110-101 Memphis Grizzlies
Denver Nuggets 117-96 Sacramento Kings
Los Angeles Clippers 112-116 Los Angeles Lakers

 

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#NBA#Onuralp Bitim#Chicago Bulls

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