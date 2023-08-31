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Onur Bulut: 'Böyle devam etmemiz gerekiyor'

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#Beşiktaş#Onur Bulut#Konferans Ligi
Onur Bulut: Böyle devam etmemiz gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 23:48

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’nda Dinamo Kiev’i eleyerek gruplara kalan Beşiktaş’ta başarılı futbolcu Onur Bulut, “Gruplara girmek istedik, başardık. Gruplarda da aynı performansla, hele bugünkü performansla, 90 dakika iyi konsantre olan bir takımdık. Böyle devam etmemiz gerekiyor” dedi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ikinci maçında sahasında Dinamo Kiev’i 1-0 mağlup ederek gruplara kalmaya hak kazandı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların 29 yaşındaki futbolcusu Onur Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Bulut, “Maça iyi başladık. Pek pozisyon vermedik. Kontrol bizdeydi. Bugün 90 dakika herkes iyi bir maç çıkardı, çok iyi konsantre olduk. Antrenmanda çalıştıklarımız, her şey maçta da istediğimiz gibi gitti. İyi bir galibiyet oldu” ifadelerini kullandı.

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“Allah’a şükür şu an her şey gayet iyi gidiyor”

Farklı mevkilerde oynadığının hatırlatılması üzerine Onur, “Nerede görev verilirse orada en iyi şekilde görevimi yapmaya çalışıyorum. Allah’a şükür şu an her şey gayet iyi gidiyor. Bu da tabii ki takım arkadaşlarıma da bağlı. Herkes mücadele ediyor. Herkes iyi performans gösterdiğinde otomatikman herkesin değeri takımda daha da artıyor” şeklinde konuştu.

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“Takımın kalitesi belli oluyor”

Takım olarak Konferans Ligi’ndeki hedeflerine ilişkin ise Onur Bulut, “Buraya 6’da 6’yla geldik. Ön elemelerde, play-off’ta her maçı kazanarak geldik. Takımın kalitesi burada belli oluyor. Gruplara girmek istedik, başardık. Gruplarda da aynı performansla, hele bugünkü performansla, 90 dakika iyi konsantre olan bir takımdık. Böyle devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Onur, son olarak da Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü sahalarında oynayacakları Sivasspor maçından da 3 puan alarak başarılı gidişatlarını sürdürmek istediklerini belirtti.

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#Beşiktaş#Onur Bulut#Konferans Ligi

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