Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten transfer sorusuna esprili yanıt!

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Dinamo Kiev'i iki maçta da mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara adını yazdıran Beşiktaş'ta teknik direktör Şeonl Güneş, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Gruplara kalmamız ve düşündüğümüz oyun planının sahada yansımasını görmek sevindirici. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bütün oyuncularımız sahada görevlerini yaptılar. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Gayretli, olumlu oynamayı düşünen bir takım olarak iyi göründük. Seyircilerimiz de tribünleri doldurdu. Onlara teşekkür ediyorum. Pazar günü onlara daha çok ihtiyacımız olacak. En son Sivas'a mağlup olmuştuk, önemli bir maç.

MORAL HERKESE LAZIM

Biz bir aileyiz, yönetime ve başkana teşekkür ediyorum. Camialar iyi günde kötü günde birlikte olur. Sıkıntılarımızı kendi içimizde tartışırken moralimizi dağıtmayalım. Moral herkese lazım, bütün ülkeye lazım.

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ERKEN KONUŞMAYA GEREK YOK

Şu an maçın yorgunluğu var. Bunu bir an evvel toparlayıp Sivas maçına hazırlanacağız. Gruplarla kimlerle eşleşeceğiz, bunları konuşacağız daha sonra. Daha kura çekilecek, rakipler belli olacak. Erken konuşmaya gerek yok, biz işimize bakacağız

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Bugün transferi şoförle tesise yapacağım. Başka transfer yapmayacağım.