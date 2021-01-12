Önce Hakan Çalhanoğlu, şimdi Yusuf Yazıcı! Büyük onur...

Spor Arena Dış Haberler - Türk futbolcular, Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor. İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nun Aralık ayında ayın futbolcusu ödülünü kazanmasının ardından bu kez Yusuf Yazıcı, Fransa'nın gündeminde.

Fransa Ligue 1'da Aralık ayının futbolcusu adayları açıklanırken Yusuf Yazıcı, aday gösterilen 3 futbolcudan biri oldu.

Yusuf Yazıcı'nın dışında aday gösterilen diğer futbolcular Lyon'dan Karl Toko-Ekambi ve Tino Kadewere olarak açıklandı.

SOSYAL MEDYADAN OY İSTEDİ

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken ''Ligue 1’de Aralık ayının oyuncusu ödülüne aday gösterildim. Oy kullanmak istersiniz diye linki şuraya bırakıyorum.'' sözlerini kullandı.

Ligue 1'da Aralık ayının futbolcusu, yapılan oylamanın ardından belli olacak.