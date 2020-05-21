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Haber Giriş: 21.05.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Önce Beşiktaş, şimdi de Fenerbahçe! Manisasporlu Bilal transferin gözdesi...

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Önce Beşiktaş, şimdi de Fenerbahçe! Manisasporlu Bilal transferin gözdesi...
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TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Manisaspor’un 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Budak, transferin gözde isimlerinden biri oldu.

Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla birçok kulübün ilgisini çeken genç oyuncu için Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe’nin de devreye girdiği iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin Manisaspor yönetimiyle görüşmelere başladığı ileri sürülürken, sezon sonunda Bilal’in iki ekipten birine imza atacağı kaydedildi.

Manisaspor’un altyapısından yetişip bu sezon başında profesyonelliğe imza atan Bilal Budak, siyah-beyazlı formayı 3’üncü Lig’de 20 maçta terletti ve 2 gol attı.

Gölcükspor’dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek’i transfer edip geleceğe yatırım yapan Fenerbahçe, Bilal Budak’ın yanı sıra yine 3’üncü Lig temsilcisi 1928 Bucaspor’un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur için de temaslarını sürdürüyor.

 

Önce Beşiktaş, şimdi de Fenerbahçe Manisasporlu Bilal transferin gözdesi...

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