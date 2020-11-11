Ömer Üründül: 'Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül sahada kalırsa...'

Üründül'ün bugünkü yazısı şöyle;



Medyanın büyük çoğunluğunda teknik açıdan doğru teşhisler yapılmadığı, sadece neticelere bakıldığı için ilk 8 hafta sonunda F.Bahçe'nin futbolu adeta göklere çıkarıldı. İş, erken şampiyon ilan edilmesine kadar ulaştı. Bu yanlış görüşlerin bir takım nedenleri vardı. Yönetim, önemli rekor transferlerle bol alternatifli geniş bir kadro kurmuştu. Daha da önemlisi yarıştaki güçlü rakiplerin olumsuz futbolu ve ciddi puan kayıplarıydı. Ama bu iki faktör yüzünden erken havaya girmenin yeterli olmadığı açıkça ortadaydı. Hadi teknik açıdan saha içi rahatsızlık teşhis edilemedi ama F.Bahçe'nin oynadığı maçlardaki puan kazançlarının son dakikalarda geldiği veya son dakikalarda kurtulduğu düşünülmeliydi. Gelelim benim teknik analizime; elindeki kadroda ileri uçta çok kaliteli ama fiziki olarak hazır olmayan Perotti dışında kanat forveti yok. Valencia, Cisse, Samatta ve Ademi santrfor yapısında oyuncular. Üstelik 4'ü de fiziki olarak iyi durumda değiller.

OZAN'DAN 10 NUMARA PELKAS'TAN KANAT FORVETİ OLMAZ



Orta sahada 10 numara pozisyonu için 2 isim var; Pelkas ve Mert Hakan. Esas görev yeri ikinci ön libero olan Ozan Tufan'dan 10 numara olmaz, Pelkas'tan da kanat forveti olmaz. Ama Erol Bulut, Sosa'dan vazgeçemediği için yanlış uygulamaya gitti. Diğer önemli hata da iş biraz zora girince maçlarda çok erken 4 forvete dönüş. Uzun dakikalar 4 forvetle oynamak, daha fazla pozisyon bulabileceğim demek değildir. Ayrıca böyle bir düzende ve riskli futbolda kalende pozisyonlar yaşaman da kaçınılmaz. Antalya'da 10 kişilik rakip karşısında eğer Podolski'nin gollük şutu çerçeveyi bulsa maç gitmişti. O maç kazanılınca Erol Bulut bundan bir ders çıkarmayıp Konya karşısına da aynı oyuncularla ve aynı düzenle çıkınca çekirge sıçrayamadı.



OYUNDAN ÖNCE CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL ÇIKMALI



Şimdi bana göre en önemli yanlışa geleyim... Kanat forveti sıkıntısı çekildiğinden kanat ataklarının odak noktası Caner ve Gökhan Gönül oluyor ama bu ikiliyi ekonomik kullanmak lazım. Üstelik yaşları da ileri. Kulübede Sangare ve Novak gibi yetenekli, ofansif güçleri yüksek iki bek var. İlk tercihin Caner ve Gökhan olmasına bir itirazım yok ancak 5 oyuncu değiştirme hakkı verilmişken son 20-25 dakikalarda ilk değişiklik hakların Caner ve Gökhan tercihleri olmalı. Ama Erol Bulut şartlanmış; hemen Pelkas dışarı, forvete bir kişi fazla! Eğer Caner ve Gökhan'ı 90 dakika sahada tutarsanız hem bu futbolcularda zorlamalardan dolayı önemli sakatlık problemleri meydana gelir hem de defansif arızalar… İşte Konya maçında yenen iki goldeki Caner hataları... Bu ikilinin Konya maçında en fazla top kaybeden oyuncular olması da tesadüf değil!

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