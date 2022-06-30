Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da!

#Transfer#Ömer Toprak#Antalyaspor
Ömer Toprak resmen Antalyasporda

Süper Lig ekib Antalyaspor, Werder Bremen'den ayrılan ve serbest kalan milli stoper Ömer Toprak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Werder Bremen’den ayrılan 32 yaşındaki deneyimli stoper Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada; "Hoş Geldin Ömer Toprak! Kulübümüz Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Tuğberk Tanrıvermiş geri mi dönüyor Speziadan ayrıldı, rotası Galatasaray iddiaları...Son Dakika: Tuğberk Tanrıvermiş geri mi dönüyor? Spezia'dan ayrıldı, rotası Galatasaray iddiaları...Haberi görüntüle

Ömer Toprak ise tanıtım videosunda şunları söyledi:

Büyük hedeflere ulaşmak, son düdük çalana kadar takımını savunmak ve birlikte kazanmak için cesurların safında yer almak gerekir. Kararlarımı alırken cesur olmam gerektiğini bilerek büyüdüm. Elbette hatalarımız olacak, elbette tökezleyeceğiz ama devam etmek için yine cesur olmaya ihtiyacımız var. Çünkü beni ayakta tutan cesurların takımında yer almak. Ben Ömer Toprak! Geldim, gördüm ve birlikte kazanacağız.

Haberin Devamı

ÖMER TOPRAK’IN KARİYERİ

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya’da Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını terletti. Toprak, kariyerinde toplam lig maçlarında 384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, A Milli Takım forması altında ise 27 maça çıkarken 2 kez gol atma başarısı gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Ömer Toprak#Antalyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly
Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly
Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig