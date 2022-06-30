Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da!

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Werder Bremen’den ayrılan 32 yaşındaki deneyimli stoper Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada; "Hoş Geldin Ömer Toprak! Kulübümüz Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ömer Toprak ise tanıtım videosunda şunları söyledi:

Büyük hedeflere ulaşmak, son düdük çalana kadar takımını savunmak ve birlikte kazanmak için cesurların safında yer almak gerekir. Kararlarımı alırken cesur olmam gerektiğini bilerek büyüdüm. Elbette hatalarımız olacak, elbette tökezleyeceğiz ama devam etmek için yine cesur olmaya ihtiyacımız var. Çünkü beni ayakta tutan cesurların takımında yer almak. Ben Ömer Toprak! Geldim, gördüm ve birlikte kazanacağız.

Haberin Devamı

ÖMER TOPRAK’IN KARİYERİ

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya’da Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını terletti. Toprak, kariyerinde toplam lig maçlarında 384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, A Milli Takım forması altında ise 27 maça çıkarken 2 kez gol atma başarısı gösterdi.