Son Dakika: Tuğberk Tanrıvermiş geri mi dönüyor? Spezia'dan ayrıldı, rotası Galatasaray iddiaları...

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibine dahil olacağı konuşulan yardımcı antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Spezia'dan ayrıldığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tanrıvermiş, "Başarılarla dolu geçen bir sezonun ardından Spezia Calcio’ya veda ediyorum. Bu sezon son yıllardaki en yüksek puan ortalamasını tutturduk ve bazı unutulmaz zaferler elde ettik. Tüm ekibe teşekkür ediyorum ve Spezia’ya gelecekte başarılar diliyorum!" ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNÜYOR İDDİALARI

İtalya'da uzun süredir başarılı işler ortaya koyan 33 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş'in Okan Buruk'un yardımcısı olarak sarı kırmızılı kulübe geri döneceği iddia ediliyordu.

2014-16 arasında scout, 2016-17'de altyapı antrenörü olan, 2018'de ise yardımcı antrenörlüğe yükselen Tuğberk Tanrıvermiş, sonrasında Roma altyapısı ve Spezia U-19'u çalıştırmıştı.

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TORRENT'İN EKİBİNE DE DAHİL OLACAKTI, İZİN ÇIKMADI

Galatasaray'da göreve başladığında kendi yardımcılarının yanı sıra bir de Türk yardımcı isteyen Domenec Torrent, Spezia U-19 takımı başında yer alan Tuğberk Tanrıvermiş'e onay vermiş ancak sarı kırmızılı ekibe İtalya'dan kötü haber gelmişti.

Florya'da daha önce Igor Tudor ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Tuğberk Tanrıvermiş'e kulübü Spezia'dan izin çıkmamıştı.