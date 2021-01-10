Ömer Erdoğan'dan penaltı tepkisi: "VAR niye incelemiyor?"

Maçta tartışmalı pozisyonların olduğunu belirten Ömer Erdoğan, Tamamen beklediğimiz gibi bir oyun oldu. İlk yarıda üçüncü bölgede baskı yaptık. Topu çabuk kazanıp savunma arkası koşular yapmak istiyorduk, yaptık da. Pozisyonlara girdik. Hakemlerle ilgili hiçbir zaman bir açıklama yapmadım. Yapmak da istemiyorum. Ancak Akintula'nın attığı golde topun Welinton'dan geldiğini gördüm. VAR niye incelemiyor? İkinci yarıda da Rosier'in Kamara'ya yaptığı bir penaltı pozisyonu var. Boupendza'nın attığı jeneriklik goller onu haklı olarak göz önüne getirdi. Ama takım arkadaşlarının yaptığı koşularla ona alan açması da benim için bir o kadar önemli." diye konuştu.