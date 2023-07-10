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Olympiakos’un sahibi Angelopoulos’tan Sloukas’a sert tepki: Sen, yalancı ve hainsin!

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#Basketbol#Kostas Sloukas#Olympiakos
Olympiakos’un sahibi Angelopoulos’tan Sloukas’a sert tepki: Sen, yalancı ve hainsin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

Olympiakos ile yollarını ayıran Kostas Sloukas’ın ezeli rakip Panathinaikos’la anlaşması, oyuncunun transferine büyük ölçüde bitti gözüyle bakan Fenerbahçe Beko’nun hesaplarını alt üst ederken, Yunanistan’da büyük sansasyon yarattı.

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Olympiakos’un sahiplerinden Giorgos Angelopoulos, Sloukas aleyhinde ağır ifadeler kullanarak, “Zor zamanlarında seni çağırdığımız için bize teşekkür ettin. Bize, Olympiakos’ta herkesten daha fazla kalmak istediğini ancak koç Georgios Bartzokas’ın seni fazla oynatmadığı için sıkıntıda olduğunu belirttin. Antrenörümüzle orta yol bulmayı önerdik. Panathianikos’a gitmemeni istediğimizde, oraya 10 milyon Euro’ya bile gitmeyeceğini söylemiştin. Asla bir hain olmadığını ve Olympiacos’a gelmek için daha iyi paraları geri çevirdiğini ifade etmiştin. Sen, yalancı ve hainsin” dedi.

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Fenerbahçe Beko’nun 2 yıllığına 4 milyon Euro teklif ettiği Kostas Sloukas, yeni sezona koç Ergin Ataman yönetiminde girecek olan Panathinaikos’un 3 yıllığına 10 milyon Euro önermesi üzerine yeşil beyazlı kulübe transfer olmuştu.

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SLOUKAS’I KAÇIRIP ZORLA iMZA ATTIRMADIK

Panathınaikos‘un sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos camiasının Kostas Sloukas’ın transferine gösterdiği tepkiler üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Giannakopoulos, “Bu transferin ardından bize gelen yorumlardan bazıları taciz içeriyor. Biz illegal bir şey yapmadık. Kimseyi kaçırmadık veya zorlu transfer etmedik. Kostas Sloukas serbest bir oyuncuydu. İşler tamamen profesyonel bir çerçevede gelişti. Oyuncuların kaçırıldığı ve zorla imza attırıldığı günler geçmişte kaldı. Sloukas Avrupa’nın en iyi oyuncularından biri. Bizi hedeflerimize ulaştırabilecek türden bir lider. Böyle bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için çok mutluyuz” dedi.

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#Basketbol#Kostas Sloukas#Olympiakos

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