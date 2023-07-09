16 yaşındaki Rus sporcu Mirra Andreeva'nın peri masalı sürüyor

Haberin Devamı

Wimbledon Tenis Turnuvası’nda Rus tenisçi Mirra Andreeva’nın sürpriz çıkışı devam ediyor.

Elemelerden gelerek ana tabloya kalan 16 yaşındaki sporcu üçüncü turda vatandaşı Anastasia Potapova’yı 6-2 ve 7-5’lik setlerle yendi.

Fransa Açık’ta da elemelerden gelip 3. tura kadar çıkan Andreeva Wimbledon sonrası dünya sıralamasında 102. sıradan 65. basamağa çıkmayı garantiledi.

Rus sporcu bugün 4. turda ABD’li 25 numaralı seribaşı Madison Keys ile karşılaşacak.

Çek Marketa Vondrouşova ve ABD’li Jessica Pegula da 4. tura çıktı. Erkeklerde ise Bulgar Grigor Dimitrov adını dördüncü tura yazdırmayı başardı.

Mirra Andreeva