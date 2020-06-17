MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriOlympiakos, Georgios Printezis ile sözleşme yeniledi! 1 yıllık...
GeriBasketbol Olympiakos, Georgios Printezis ile sözleşme yeniledi! 1 yıllık...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 12:41,Son Güncelleme:

Olympiakos, Georgios Printezis ile sözleşme yeniledi! 1 yıllık...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Olympiakos, Georgios Printezis ile sözleşme yeniledi! 1 yıllık...
Abone Olgoogle-news

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, Georgios Printezis'in sözleşmesini uzattı.

Olympiakos Kulübü, 35 yaşındaki Yunan pota altı oyuncusu Printezis'in sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine 2001'de Olympiakos'ta başlayan tecrübeli basketbolcu, daha sonra İspanya'nın Malaga takımında forma giymişti.

Georgios Printezis, 2011'de döndüğü Olympiakos'ta 2012 ve 2013 yıllarında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçe - Obradovic görüşmesinde anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe - Obradovic görüşmesinde anlaşma sağlanamadı!

Printezis, son 10 yılın en iyi takımına seçildiği THY Avrupa Ligi'nin tüm zamanlar istatistiklerinde ise 3 bin 209 sayıyla en skorer 3. oyuncu konumunda bulunuyor.

Olympiakos, Georgios Printezis ile sözleşme yeniledi 1 yıllık...

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle