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Canlı skor: Olympiakos Fenerbahçe Beko basket maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Olympiakos#Thy Avrupa Ligi
Canlı skor: Olympiakos Fenerbahçe Beko basket maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 10:16

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four biletini almak için play-off 5. ve son maçında Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Ülker Arena'daki zorlu maçı kazanarak seride durumu 2-2'ye getiren Fenerbahçe Beko, Final Four için Olympiakos karşısında.

Maçta ikinci çeyrek sonucu

Olympiakos 44-33 Fenerbahçe Beko

1. çeyrek sonucu: Olympiakos 20-15 Fenerbahçe Beko

2. çeyrek sonucu: Olympiakos 44-33 Fenerbahçe Beko

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe maçı, saat 21.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

DEVİN BOOKER FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe kazanırsa, aynı zamanda organizasyon tarihinde, 1 numaralı seri başını eleyen ilk 8 numaralı takım olacak. Sarı lacivertlilerin koçu Dimitris İtoudis bu kritik maçta sakat olan Devin Booker’dan faydalanamayacak. Bununla beraber sakatlıkları geçen Nemanja Bjelica ve Scottie Wilbekin forma giyebilecek. Dörtlü final 19-21 Mayıs’ta Kaunas’ta düzenlenecek. Fenerbahçe tur atlarsa dörtlü finalin ilk maçında Monaco-Maccabi eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

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ESPN MAÇI ABD’DE YAYIMLAYACAK

ABD merkezli dünyaca ünlü yayın kuruluşu ESPN ve EuroLeague arasındaki anlaşma gereği kanal iki yıl boyunca play-off ve dörtlü finalleri ABD’de canlı yayımlayacak. Bu anlaşma gereği yayımlanacak ilk maç Olympiakos-F.Bahçe olacak. Mücadele S Sport’tan da yayımlanacak.

PLAY-OFF’TA iLK 4 MAÇ

Olympiakos-F.Bahçe 79-68
Olympiakos-F.Bahçe 78-82
F.Bahçe-Olympiakos 71-72
F.Bahçe-Olympiakos 73-69

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Thy Avrupa Ligi

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