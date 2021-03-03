Olcan Adın'dan olay penaltı tepkisi
Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Olcan Adın, Ankaragücü'nün kazandığı penaltıyı sosyal medya hesabından eleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk olurken ev sahibi ekip 45. dakikada penaltı kazandı.
Müsabakanın 45. dakikasında Arda Turan topu uzaklaştırmak isterken hakem Halil Umut Meler penaltı düdüğünü çaldı.
Meler, Arda Turan'ın topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen İbrahim Akdağ, Muslera'yı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Penaltı kararını bir dönem Galatasaray forması da giyen Olcan Adın, sosyal medya hesabından eleştirdi.
Ankaragücü'nün penaltı kazandığı pozisyon sonrası tweet atan Olcan, "Harbiden de makara yapıyorlar, penaltı mı, utanın, ayıp ayıp" ifadelerini kullandı.
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