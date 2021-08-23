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GeriFutbol Olaylı Nice-Olympique Marsilya karşılaşması sonrası 4 maç ceza
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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 23:57 | Son Güncelleme:

Olaylı Nice-Olympique Marsilya karşılaşması sonrası 4 maç ceza

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Olaylı Nice-Olympique Marsilya karşılaşması sonrası 4 maç ceza

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle Marsilyalı Dimitri Payet'e bazı maddelerin fırlatıldığı tribüne 4 maç seyircinin alınmayacağı bildirildi.

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  • Nice - Marsilya maçında olay çıktı
  • Nice - Marsilya maçında olay çıktı
  • Nice - Marsilya maçında olay çıktı
  • Nice - Marsilya maçında olay çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alpes-Maritimes Valisi Bernard Gonzalez, yaptığı açıklamada, Nice taraftarlarının korner kullanmak üzere sahanın köşesinde bulunan Dimitri Payet'e şişelerin fırlatıldığı tribüne 4 maç seyircinin alınmayacağını belirtti.

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Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, söz konusu maçta çıkan olaylarda Payet'e vurduğundan şüphelenilen 28 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Nice Savcısı Xavier Bonhomme, bu kişinin Nice kentine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Mandelieu-la-Napoule kasabasında gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Nice Savcılığı da karşılaşma sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturma açıldığını bildirdi.

Ligin üçüncü haftasında dün oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşması, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle 77. dakikada durdurulmuştu. Yaklaşık 1,5 saat sonra maçın kaldığı yerden başlaması kararı alınmış ancak Marsilyalı futbolcular sahaya çıkmayı reddetmişti.

LFP Disiplin Komisyonu, dünkü karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Nice ve Olympique Marsilya'yı 25 Ağustos'ta toplantıya çağırdı.

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