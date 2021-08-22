Nice - Marsilya maçında büyük olaylar çıktı! Taraftar sahaya indi ve karşılaşma tatil edildi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice ile Olympique Marsilya arasında oynanan karşılaşma, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya akın etmesi nedeniyle durduruldu. Hakemler oyunun devam etmesi yönünde karar verirken Nice'in sahaya çıkmasına karşın Marsilya'nın soyunma odasında kalması üzerime maç tatil edildi.
Fransa Ligue 1'in üçüncü haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Nice'e konuk olurken ev sahibi takım taraftarları sahaya indi ve oyun durdu.
Nice ile Marsilya'nın karşılaştığı maçın ikinci yarısında büyük olaylar çıktı.
Müsabakanın 77. dakikasında Marsilya'da Payet'in kendisine atılan şişeyi tribünlere geri fırlatmasının ardından Nice taraftarı sahaya indi.
Büyük güvenlik zaafiyetinin yaşandığı maçta iki takım da soyunma odasına gitti.
Nice Kulübü Başkanı Jean-Pierre Riviere bu olay üzerine taraftarlarını sakinleştirmeye çalıştı.
Hakemler bir süre bekledikten sonra oyunu yeniden başlatmak istese de Marsilyalı oyuncular sahaya çıkmadı ve maç tatil edildi.
Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de sahada olduğu karşılaşma durduğu sırada Nice'in 1-0 üstünlüğü bulunuyordu.