Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk'tan Joao Pedro, Seferovic, Mohamed, Morutan ve Florian Grillitsch açıklaması!

#Galatasaray#Okan Buruk#Joao Pedro
Okan Buruktan Joao Pedro, Seferovic, Mohamed, Morutan ve Florian Grillitsch açıklaması

Hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Avrupa’dan önemli isimleri getirmek istediklerini belirten Okan Buruk, "Geçen sene ortada büyük bir başarısızlık var. Hem kulüp içinde hem taraftarda genel bir mutsuzluk var. Galatasaray transferde Avrupa’dan önemli isimler getiriyor. Bu hem içeriye hem de taraftara özgüven verecek. Hem lider hem de tecrübeli oyuncularla mozaiği yapmak gerekiyor. Saha içinde tepki verecek oyuncular getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEFEROVİC, ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Seferovic’in sakatlık geçmişine baktıklarına dikkat çeken Okan Buruk, "Seferovic önemli bir oyuncu. Profesyonel, aile babası, önemli kriterler. Bu seneki sakatlık geçmişine baktık. İsviçre Milli Takımı ile 3 maça çıktı. Güncel bir sakatlığı yok. Tüm oyuncularda olabilecek bir sakatlık. Biz, ön bölgede 2, 3 oyuncuya bağlı kalmak istiyoruz. Falcao gibi değil. Kiralık olarak kadromuza kattık. 3 senelik riskimiz yok. Önemli bir oyuncu. Sırtı dönük oynayabiliyor. Önde ikili oynayacağımız zaman Seferovic, orada güzel performans verecek bir isim" diye konuştu.

Haberin Devamı



"MOHAMMED’İ GİDİP DEĞER KAZANMASI İÇİN NANTES’A KİRALIK OLARAK GÖNDERDİK"

Forvet hattına bir takviye daha yapacaklarını söyleyen Buruk, "Oraya bir takviye daha yapacağız. Değişime ihtiyaç var. Mohammed’i gidip değer kazanması için Nantes’a kiralık olarak gönderdik. Şu anda bir teklif gelmediği için oyuncunun tekrar değer kazanmasını istedik" şeklinde konuştu.



"PEDRO’NUN MENAJERİNİN İSTEDİĞİ PARALAR, BİZİM VEREBİLECEĞİMİZ RAKAMI GEÇTİ"

Joao Pedro’nun menajerinin istediği ücretin kendilerinin verebileceklerinden fazla olduğunu ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

"Florian Grillitsch ile ilgimiz oldu. 3, 5 aydan bir tanesi. Ancak net bir şey yok. 1, 2 gün içerisinde belli olur. Pedro için verebileceğimiz rakamı verdik. 30 yaşında bir isim. Menajerinin istediği paralar, bizim verebileceğimiz rakamı geçti. İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik ancak mali olarak sıkıntı oluşurdu."

Haberin Devamı
Joao Pedro, Fenerbahçe için İstanbul'a geldiFenerbahçe, Joao Pedro transferinde son aşamaya geldi. Hafta sonu oyuncunun menajeri ve avukatıyla yaptığı görüşmeden olumlu cevap alan sarı lacivertli ekip, Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a çağırmıştı. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı yıldız oyuncu, bu sabah İstanbul'a geldi.
daha fazla video içinJoao Pedro, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

"MORUTAN İLE İLGİLİ NET KARARIMI VERMEDİM"

Okan Buruk, Fransız sağ bek Leo Dubois transferinin de bitme aşamasında olduğunu ifade etti. Morutan ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Morutan, bize iyi bir görüntü verdi. Onunla ilgili net kararımı vermedim. İsteyen takımlar var. Hazırlık maçlarında kendisini göreceğim"

Gözden Kaçmasın

Sivassporda Olimpiu Morutan sesleri İlk görüşme gerçekleşti...Sivasspor'da Olimpiu Morutan sesleri! İlk görüşme gerçekleşti...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Joao Pedro

BAKMADAN GEÇME!

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu Van Goghun sırlarla dolu yaşamı

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu! Van Gogh'un sırlarla dolu yaşamı

#Vincent Van Gogh
Türk-Yunan kokoreç savaşı

Türk-Yunan kokoreç savaşı

#Yunanistan
‘Chucky’ depoya sürüldü

‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky

BAKMADAN GEÇME!

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu Van Goghun sırlarla dolu yaşamı

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu! Van Gogh'un sırlarla dolu yaşamı

#Vincent Van Gogh
Türk-Yunan kokoreç savaşı

Türk-Yunan kokoreç savaşı

#Yunanistan
‘Chucky’ depoya sürüldü

‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky