MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOkan Buruk'tan hakem isyanı! "En çok canı yananlardan biri biziz"
GeriFutbol Okan Buruk'tan hakem isyanı! "En çok canı yananlardan biri biziz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 18:41 | Son Güncelleme:

Okan Buruk'tan hakem isyanı! "En çok canı yananlardan biri biziz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Buruk, sayılmayan golleri nedeniyle hakemleri eleştirirken transfer hakkında da konuştu.

Hakem kararlarında bir standardın bulunmadığını belirten Buruk, "2. golü bulduk, gol niye iptal edildi anlamadım. Kimse kimseye dokunmasın istiyorlar. Bu temas oyunu, birbirlerine dokunacaklar. İnsanların birbirinin üstüne çıkıp şarj ettiği birçok pozisyona gol verildi. En çok canı yananlardan biri biziz." diye konuştu.

 

"RESMİ TEKLİF GELMEDİ"

Transfer hakkında da konuşan Buruk, "Oyuncularımıza resmi teklif gelmedi. Oyuncularımızla ilgili son kararı yönetimimiz verecek." dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle