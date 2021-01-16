Okan Buruk'tan hakem isyanı! "En çok canı yananlardan biri biziz"

Hakem kararlarında bir standardın bulunmadığını belirten Buruk, "2. golü bulduk, gol niye iptal edildi anlamadım. Kimse kimseye dokunmasın istiyorlar. Bu temas oyunu, birbirlerine dokunacaklar. İnsanların birbirinin üstüne çıkıp şarj ettiği birçok pozisyona gol verildi. En çok canı yananlardan biri biziz." diye konuştu.

"RESMİ TEKLİF GELMEDİ"

Transfer hakkında da konuşan Buruk, "Oyuncularımıza resmi teklif gelmedi. Oyuncularımızla ilgili son kararı yönetimimiz verecek." dedi.