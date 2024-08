Okan Buruk, Young Boys karşısında sürpriz yapacak mı? 'Icardi ve Batshuayi yarın belli olacak' | 'Muslera oynayabilecek durumda' | 'City ya da Real'i tutun'

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ve savunma oyuncusu Kaan Ayhan, karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

"SAKİN VE SABIRLI OLMALIYIZ"

"Sakin olmamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen 2 gol atmamıza gerek yok, tabii ki olursa hayır demem. Maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Baskı ve stres yapmadan... Taraftarlarımızdan da bunu isteyeceğim. Geçen sürede herkesin bizimle olduğunu net bir şekilde hissetmedik. Herkesin oyunculara, teknik heyete, yönetime herkesin bizimle olduğunu şu anda dışarıda göremiyoruz... Çok büyük bir yüzde yanımızda oldu önemli olan da bu."

FERNANDO MUSLERA VE DAVINSON SANCHEZ

"Muslera antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz. Davinson'un çalışmaları sürüyor ama takım çalışmalarına katılmadı. Son çalışmasına bakacağız ama maça başlayacak durumda değil. Onun yanında çok önemli kadromuz var. Son antrenmanda kimle oynayacağımıza karar vereceğiz. Abdülkerim'in cezası var. Diğer oyuncularla ilgili kararı vereceğiz. Muslera ise oynayabilecek durumda."

BATSHUAYI VE ICARDI BİRLİKTE OYNAYACAK MI?

"Batshuayi ve Icardi'nin birlikte oynayıp oynamayacağını yarın belirleyeceğiz. Kim başlarsa başlasın görevini doğru şekilde yaptığında turu geçen taraf olacağız. Kadro ile ilgili son kararı yarın vereceğiz."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEVAM"

Soru: Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğiniz yere kadar gitmek mi, Avrupa Ligi'nde final oynamak mı?

"Sorunun cevabı buradan elenmek olmayacağına göre Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek tabii ki..."

GALATASARAY KARIŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

"Transfer döneminde takımlar içinde dalgalanmalar olur. Ancak bizim yaşamadığımız, hissetmediğimiz ve takım içinde görmediğimiz şeylerin yüzde 90'ının uydurma olarak ortaya çıkarıldığını, Galatasaray'ın her zaman karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Bizim ihtiyacımız rahat bırakılmak. Biz Galatasaray olarak hocası, başkanı, futbolcusu birer malzemeyiz. Bu işi çok iyi yapan insanlar da var. Eleştiriye çok saygı duyuyorum. Ancak çok fazla uydurma haber ortaya çıkıyor. Bazen içeriden bazen rakiplerinizden oluyor bu."

"KEREM'İN BELLİ BİR DÖNEM AYRILIK İSTEĞİ OLDU"

"Sizin için bu konu maçın önüne geçiyor, bizim için değil. Sahaya 11 kaptanla çıkacağız. İki kaptanımız bandı taktı. Başkanımız açıkladı zaten. Kadromuz netleştiğinde kararımızı vereceğiz. Galatasaray'ın her futbolcusu kaptandır. Ben Galatasaray'da 10 seneye yakın oynadım ilk dönemimde, kaptanlık yapamamıştım. Burada çok önemli, özel oyuncuları var. Saha içerisinde liderlik için hepsi hazır olacak. Transfer dönemi bitince karar veririz. Aktif olan kaptanlarımız var zaten. Biz Kerem'in performansından memnunuz. Belli bir dönem Kerem'in ayrılık isteği vardır. Kerem'in oynadığı oyundan, takıma verdiği destekten, performansından çok memnunuz. Yarın da bizim için çok önemli oyunculardan biri olacak."

"CITY YA DA REAL'İ TUTMANIZ LAZIM"

"17 maç üst üste kazanmış ve iki sene üst üste şampiyon olmuş takıma başarısız diyorsanız ya Manchester City'yi tutmanız lazım yada Real Madrid'i tutmanız lazım."

Kaan Ayhan ise şu şekilde konuştu:

"TAKIMIMA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

"Son maçtan bu yana birkaç gün geçti. Dışarıdan o maçı takip etmek zordu. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istedim ama kırmızı kart cezası nedeniyle yanlarında olamadım. Takımıma daha çok yardım etmek istiyorum. Kendime koyduğum özel hedefle birlikte turu geçeriz umarım."

"ÇOK HAZIRIM, SAKATLIĞIM YOK"

"Normal maça hazırlanıyor gibi hazırlanıyorum. Maçın önemi büyük. Lig maçlarında daha çok sağ bek oynarken bile her an pozisyon değişikliği olabiliyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Bu maçta 90 dakika belki daha farklı bir yerde oynayacağım ama tanımadığım bir pozisyon değil. Çok hazırım, herhangi bir sakatlığım yok."

"HEDEFİMİZ UZATMAYA GİTMEMESİ"

"Maçın uzamasına aktif bir şekilde hazırlanmadık. İnşallah en az 2 farklı skorla kazanırız. Asıl hedefimiz bu. İnşallah uzatmayız."