Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi büyük etki yarattı: Bazı takımlar pişman olacak | Taraftarları heyecanlandırıyor

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Fenerbahçe formasıyla 204 maça çıkan ve oynadığı futbolla adından söz ettiren milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki başarılı futbolcu, sözleşme ve sağlık kontrolleri için İngiltere’ye gitti. Avrupa devlerinin peşinde olan yetenekli ismin Brighton’a transferi İngiltere’deki futbolseverlerde büyük bir heyecan uyandırdı.

Ferdi Kadıoğlu’nun NEC Nijmegen’de oynadığı dönem teknik direktörü olan Adrie Bogers, eski öğrencisinin teknik özellikleri ve Premier Lig’e uyumuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Premier Lig yorumcusu olarak görev yapan İngiliz gazeteci Chris Wise ise milli futbolcunun transferini değerlendirdi.

ADRIE BOGERS (NEC NIJMEGEN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ):

“İYİ BİR TEKNİĞE SAHİP, İNGİLİZ FUTBOLUNA UYUM SAĞLAYACAKTIR”

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Ferdi Kadıoğlu, benim dönemimde her zaman hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu olarak oynadı. Teknik açıdan yetenekli bir oyuncuydu. Esas olarak sezgilerine ve tekniğine güveniyordu. Topu hücuma taşımak için çizgiler arasında oynama konusunda iyiydi. Ferdi, ayrıca driplingleri ve asistleriyle tehlikeli bir futbolcu. İngiliz futboluna uyum sağlayabilir çünkü iyi bir tekniğe sahip. Bu durum onun ikili mücadelelere girmesine gerek kalmayacağı anlamına geliyor. İleride gelişme göstererek daha da üst düzey bir kulübe gidebilir. Çünkü günümüzde bek oyuncuları, hücuma katkı sağlamak zorunda ve Ferdi bunu çok iyi bir şekilde başarıyor.

CHRIS WISE (BBC SPORT PREMIER LİG YORUMCUSU):

“FERDİ, HEM DEFANSİF HEM DE OFANSİF OLARAK OLAĞANÜSTÜ BİR DEĞER”

Son yıllarda Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynadığı pek çok maçta yorumculuk yapma şansına sahip oldum ve Ferdi'den her zaman çok etkilendim. Kalitesi herkesin görebileceği şekilde ortadaydı. Ferdi, enerji dolu bir futbolcu. Hem defansif hem de ofansif olarak olağanüstü bir değerdi. Ferdi’nin EURO 2024’te mükemmel bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bu turnuva vasıtasıyla daha geniş bir taraftar kitlesinin onun ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu görmesinden dolayı mutluyum. Ferdi, böyle bir vitrine çıkmayı hak ediyordu. Ferdi’nin onu ilk izlediğimden bu yana her yıl belirgin bir gelişme gösterdiğine inanıyorum.

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“İNGİLTERE’NİN EN İYİ LİGİNDE BÜYÜK BİR ROL OYNAMAYA HAZIR”

Ferdi eğer Premier Lig’e gelirse; onun özelliklerinden dolayı buraya hızlı bir şekilde adapte olacağını her zaman hissediyordum. Ferdi, şu anda İngiltere'nin en iyi liginde büyük bir rol oynamaya hazır. Onun burada olduğu sürece daha iyi olacağına ve daha da gelişeceğine inanıyorum. Brighton, büyük planları olan çok ilginç bir takım. Ayrıca yeni bir teknik direktörleri var. Hürzeler, ilk iki Premier Lig maçını kazanarak şimdiden manşetlere çıkmayı başardı. Brighton'ın zekice ve cesur bir oyun tarzı var. Ferdi'nin bu takımda ve Fabian Hürzeler gibi gelişme gösteren bir teknik direktörün yönetiminde nasıl başarılı olabileceğini şimdiden görebiliyorum.

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“BÖYLE BİR YETENEĞİN ORTAYA ÇIKMASI TÜRK FUTBOLU İÇİN DE HARİKA”

Fenerbahçe’nin ödeyeceği ücretin onun gibi iyi bir geçmişe sahip potansiyelli bir oyuncu için iyi bir değeri temsil ettiğini düşünüyorum. Brighton'un bir oyuncu için bu kadar büyük bir bonservis bedeli ödemesi önemli çünkü bu durum geçmişte çok sık yaptıkları bir şey değildi. Ferdi'yi açıkça bir yatırım olarak görüyorlar. Böyle bir yeteneğin ortaya çıkması ve bu kadar büyük bir meblağ karşılığında Avrupa'nın önemli bir ligine gidebilecek bir oyuncuyu yetiştirebilmeleri Türk futbolu için de harika. Böyle yüksek ücretlere Avrupa’ya transfer olacak son Türk futbolcunun Ferdi Kadıoğlu olacağını sanmıyorum. Özellikle Türkiye'nin Euro 2024'te ne kadar heyecan verici bir takım olduğunu gördükten sonra böyle transferlerin sürekli olarak devam edeceğini düşünüyorum.

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“FERDİ’YE ŞANS VERMEDİKLERİ İÇİN BAZI TAKIMLAR PİŞMAN OLACAK!”

Ferdi’nin transferinden dolayı Brighton'da çok büyük bir heyecan var. Ferdi, puzzle’ın bir başka önemli parçasıydı ve bu puzzle artık neredeyse tamamlanmış durumda. Ferdi'nin adı son yıllarda Premier Lig'deki birçok kulüple anılıyordu. Ferdi, Brighton'da forma giyip başarılı olduktan sonra ona bir şans vermedikleri için bazı takımların pişman olacağını düşünüyorum. İngiltere'deki futbolseverlerin çoğu Ferdi'yi Premier Lig'de görmekten heyecan duyuyor.