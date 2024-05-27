Okan Buruk, ‘25. şampiyonluğa hazırlanın’ dedi ve F.Bahçe’ye gönderme yaptı.

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Galatasaray’ı üst üste 2. kez şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası mutluluğunu dile getirirken, Fenerbahçe’ye de göndermelerde bulundu:

ZOR BiR ORTAMDI

Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Taraftarlarımız şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar.

HERKESTEN iYi OYNADIK

11 ay önce antrenmanlara başladık. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ettik. Türkiye’de herkesten daha iyi oynadık, Şampiyonlar Ligi’nde herkese diş geçirdik. Rekorlar kırdık.

TARiH YiNE BiZi YAZACAK

Taraftarımız muhteşemdi. Takımın hep yanındalardı. Bize inandılar. Tarihi bir rekorla şampiyon olduk. Tarih yine Galatasaray’ı, şampiyon Galatasaray’ı, 24. şampiyonluğu yazacak.. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği. Bir senedir şampiyon olamıyorduk, tekrar olduğumuz için çok mutluyuz!

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SULTAN MAYIS

İslam’da 11 ayın sultanı Ramazan ayıdır. Galatasaray’da da ‘sultan’ Mayıs ayıdır. Mayıs ayı bizim için şampiyonluk ayıdır.

REKORLARIN TAKIMI

Galatasaray yine rekorların takımı oldu. Dün de başkanımız bir rekor kırdı. Mauro İcardi gol kralı oldu, Dries Mertens asist kralı oldu. Hiçbir şeyi hiçbir zaman bahane etmedik. Her zaman sahada olmaya çalıştık. Sonunda iyiler kazanır dedik ve sonunda iyiler kazandı.

G.SARAY’DAN BAŞKA YERDE ÇALIŞMAYI HiÇ DÜŞÜNMEDiM

Yeni sözleşme konusunda Galatasaray taraftarlarının yüreğini ferahlatan mesajlar veren Okan Buruk, şunları söyledi: “Ben tabii ki Galatasaray’ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler, ben hep lig bitsin dedim. Ben Galatasaray’a hizmet etmek için yanan biriyim. Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı. Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız.”