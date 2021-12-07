Nwakaeme, Süper Lig'in en skorer oyuncusu

Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Universitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, en iyi sezon başlangıcına bordo-mavili takımda bu sezon imza attı. Bordo-mavili takımda 4. sezonu geçiren yıldız oyuncu Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa maçları olmak üzere bordo-mavili takımın hücum hattına önemli katkı sağladı. Yıldız oyuncu forma giydiği 127 maçta 39 golün yanı sıra 35 asiste imza attı.
Sezona fırtına gibi başladı
Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da heykeli dikilen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, 2021-2022 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de ilk dört haftada sırasıyla Y.Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray ile karşılaşan bordo-mavililerde yıldız oyuncu rakip fileleri 4 maçta da boş geçmemişti. Beş haftalık duraklama dönemi sonrasında Çaykur Rizespor kalesini havalandıran başarılı oyuncu Beşiktaş, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçlarında skora asistleriyle katkı verirken, son oynanan Adana Demirspor maçında ise 1 gol ve 1 asistle elde edilen 3 puana katkı verdi.