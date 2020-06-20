MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNuri Şahin için transfer açıklaması! Fenerbahçe...
GeriFutbol Nuri Şahin için transfer açıklaması! Fenerbahçe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.06.2020 - 13:50,Son Güncelleme:

Nuri Şahin için transfer açıklaması! Fenerbahçe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuri Şahin için transfer açıklaması! Fenerbahçe...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Nuri Şahin için kulübü Werder Bremen'den resmi açıklama geldi.

Bundesliga takımlarından Werder Bremen forması giyen Türk futbolcu Nuri Şahin için Almanya'dan açıklama geldi. Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, Alman basınına yaptığı açıklamada Nuri Şahin hakkında konuştu.

'Erol Bulut Fenerbahçe kalibresinde bir teknik adam değil'Muhabirimiz Süleyman Arat, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a 3-1 mağlup olduğu maçta kulübede yaşanan gerilimler ve sarı-lacivertlilerdeki teknik direktör sorunu ile ilgili yorumlarda bulundu.
daha fazla video için

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 31 yaşındaki orta saha hakkında konuşan Baumann, ''İki taraf da düşüncelerini söyledi ve ayrılığa yakın olduğumuzu söyleyebilirim.'' sözlerini kullandı.

Sakalık nedeniyle sezonu kapatan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nuri Şahin'in Werder Bremen ile devam etmeyeceğine bu açıklamanın ardından kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin ile görüşme yaptığı ve transfer için söz aldığı iddia edilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle