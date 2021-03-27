Norveç 0-3 Türkiye (Maçın özeti ve golleri)

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A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile kozlarını paylaştı.

Milliler sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve grupta 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Ozan Tufan ile öne geçen A Milli Takım, 28. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise sahneye bir kez daha Ozan Tufan çıktı ve durumu 3-0'a getiren golü kaydetti.

Norveç, 80. dakikada Thorstvedt'in gördüğü kırmızı kartla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takım'ın ilk atağında Yusuf Yazıcı'nın ortasında ceza sahası içinde buluştuğu topa güzel vuran Ozan Tufan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

11. dakikada uzun pasla gelişen Norveç atağında topla buluşan Haaland'ın pasında Sörloth topu ağlara gönderse de İspanyol hakem pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü geçersiz saydı.

19. dakikada Norveç'in sağ kanattan atağında Ryerson'un ceza sahası içinde yarattığı tehlikeli pozisyonu savunma önleyerek, topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Norveç'in sol kanattan atağında, ilk vuruşunda defanstaki iki futbolcumuzdan dönen topu izleyen Sörloth'un ikinci kez sert vuruşunda top sol direkten döndü.

28. dakikada A Milli Takımı'nın sağ taraftan Yusuf Yazıcı ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında çok iyi yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2

30. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından Norveç ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Ozan Tufan'ın müsait durumda olmasına rağmen kötü vurarak topu auta gönderdi.

36. dakikada Norveçli futbolcu Elyounoussi'nin iki futbolcumuzu geçerek ceza sahasında vurduğu top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada Norveçli futbolcu Haaland'ın sol kanattan geliştirdiği atakta yerden kale önüne ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kurtardı.

43. dakikada gelişen kontra atağımızda ceza sahasında rakibini geçen ve kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda kaleci Jarstein son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Norveç'in atağında Ryerson'un ceza sahası içine ortasında Mert Müldür son anda ayağıyla uzanarak topu kornere gönderdi ve tehlikeli bir pozisyonu önledi.

56. dakikada Norveçli futbolcu Odegaard'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Sörloth'un iyi yükselerek kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden auta gitti.

59. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde ceza sahası dışından güzel bir vuruşla kaleci Andre Hansen'in solundan uzak köşeye topu gönderen Ozan Tufan, kendisinin ikinci A Milli Takımı'nın üçüncü golünü attı.

61. dakikada Burak'Yılmaz'ın pasında ceza sahası yayında Yusuf Yazıcı'nın yerden sert vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

63. dakikada Norveçli futbolcu Odegaard'ın ara pasında Haaland'ın topu ağlara gönderdiği pozisyon ofsayt olmasından dolayı gol geçersiz sayıldı.

80. dakikada Caner Erkin'e yerden sert müdahalesi sonrasında, oyuna girdikten 13 dakika sonra Kristian Thorstvedt kırmızı kart görüp, Norveç Milli Takımı'nı 10 kişi bıraktı.

Müsabaka, A Milli Takım'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Berg, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Norveç ile oynadığı son maçı kazanan Türkiye, rakibini 1961'den bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

Oynadığı son beş maçın üçünü kazanan Norveç, bu galibiyetlerin tamamında kalesini gole kapattı. İlk grup maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde çıktığı ilk iki karşılaşmayı kazanmak istiyor.