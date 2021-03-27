Norveç-Türkiye maçında Ozan Tufan golünü attı, sosyal medya yıkıldı! Milli takımda bir ilk, Alexander Sörloth...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Norveç-Türkiye maçında Ozan Tufan ve Alexander Sörloth'un performansı dikkat çekti.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında sol kanattan Yusuf Yazıcı'nın çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Ozan Tufan, A Milli Takım'ı öne geçirdi.

59'DA FÜZEYİ YOLLADI

Mücadelenin 59 dakikasında ise Ozan Tufan bir kez daha sahne aldı. Ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Ozan Tufan'ın kaydettiği goller sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

KARİYERİNDE BİR İLK

Ay-Yıldızlı forma altında 9. golüne ulaşan 26 yaşındaki futbolcu, milli formayla sol ayakla ilk golünü atmış oldu. Ayrıca Ozan Tufan, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta iki gol attı.











ALEXANDER SÖRLOTH'UN GOLÜ SAYILMADI, DİREĞE NİŞANLADI

Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth ise A Milli Takım karşısında mücadelenin 11. dakikasında ağları havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Norveçli futbolcunun 25. dakikada sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta ise top direkten döndü.

YOKLARI OYNADI

Haaland ise mücadelenin ilk yarısında isabetli şut çekemezken kilit pas atma başarısı da gösteremedi ve hiç ikili mücadelede kazanamadı.

ÇAĞLAR'IN GOLÜNDE YETİŞEMEDİ

A Milli Takım'ın bulduğu ikinci golde ise Sörloth, Çağlar Söyüncü'den önce topa yükselerek zamanlama hatası yaptı ve milli oyuncunun topu ağlara göndermesiyle skor 2-0'a geldi.

SAVUNMADA İKİ FARKLI İSİM

Teknik direktör Güneş, defans oyuncularından sakatlık sorunları bulunan Zeki Çelik ve Ozan Kabak'ın yerine Norveç karşısında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'a ilk 11'de fırsat verirken, diğer mevkilerdeki oyuncularında değişiklik yapmadı.

Güneş, Norveç karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

NORVEÇ'TE 4 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Norveç Milli Takımı'nda teknik direktör Stale Solbakken, 3 gün önce oynadıkları Cebelitarık maçına göre ilk 11'inde 4 oyuncusunu değiştirdi.

Solbakken, defansta sadece Stian Gregersen'i tutarken, Lode, Strandberg ve Svensson ile orta sahada Thorstdevt'i değiştirdi.

Norveç, Türkiye karşısında kalede Rune Jarstein, savunmada Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, orta sahada Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, forvette de Erling Haaland ve Alexander Sörloth ilk 11'ini sahaya sürdü.