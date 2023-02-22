Nilay Aydoğan sonsuza dek yaşatılacak

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu “Sezonun adını Nilay Aydoğan olarak belirledik. Onun ve tüm kayıplarımızın anısına bir saygı ve özlem sembolü olmasını diliyoruz” derken milli takımdan hocası Tolga Tekinalp, “Bu sezona Nilay’ın adının verilmesi hem acılı ailesinin hem de basketbol camiamızın acılarını bir nebze olsun dindirdi” diye konuştu.

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde şanssız bir tesadüfle Malatya’da hayatını kaybeden kadın basketbol milli takımı sporcusu Nilay Aydoğan’ın adının ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne verilmesi, hüzün içindeki camiada biraz olsun mutluluk yarattı. Malatya’da babaannesini ziyarete gittiği gece ülkeyi acılara boğan Kahramanmaraş merkezli depreme yakalanarak enkaz altında kalan ve daha sonra cansız bedeni çıkartılan Nilay Aydoğan geçen hafta İstanbul’da düzenlenen bir törenin ardından toprağa verilmişti.

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GÜLER YÜZÜ, MÜCADELESİ VE DURUŞUYLA BÜTÜN HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun, kadın liginde sezonun adının Nilay Aydoğan olduğunu duyurduğu açıkmasında ayrıca “Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha güler yüzü, mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanan Nilay Aydoğan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı. Basketbol camiası, son olarak Çankaya Üniversitesi’nde forma giyen ve 30 yaşında dünyaya veda eden milli basketbolcuyu özlemle anarken Nilay’ı şu sözlerle anlattılar...

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HİDAYET TÜRKOĞLU: NİLAY AYDOĞAN ENERJİSİYLE ETRAFINA IŞIK SAÇAN ÖRNEK BİR SPORCUYDU

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: “Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık ve ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak dayanışma ruhumuz ve beraberliğimiz ile kötü günleri yardımlaşarak aşacağımıza yürekten inanıyorum. Maalesef, bu büyük felakette basketbol ailemizden de kayıplarımız var. Vefat eden herkese Allah’tan rahmet diliyoruz. Yasımız devam ediyor. Bütün kayıplarımız gibi milli sporcumuz ve Kadınlar Basketbol Ligi oyuncusu sevgili Nilay Aydoğan’ın vefatı tüm camiamızı çok üzdü. Nilay, güler yüzü ve enerjisiyle etrafına ışık saçan örnek bir sporcuydu. Onun anısını yaşatmak için ING Kadınlar Basketbol Ligi’mizin adını Nilay Aydoğan olarak belirledik. Onun ve tüm kayıplarımızın anısına bir saygı ve özlem sembolü olmasını diliyoruz.”

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TOLGA TEKİN: BU SEZONA NİLAY’IN ADININ VERİLMESİ ACIMIZI BİR NEBZE DE OLSA DİNDİRDİ

3x3 Milli Takım Koçu Tolga Tekinalp: “Nilay 3 sezon FIBA’nın tek pota 3x3 organizasyonlarında bizlerle birlikte oldu. 17 kez milli olmuş başarılı bir sporcu olduğu kadar ikili ilişkileri kuvvetli, arkadaşlarını motive eden bir kişilikti. Mücadeleci oyun anlayışıyla takımın önemli bir ismiydi. İslam Oyunları kadromuzdan korona testi pozitif çıkınca maalesef son anda çıkarılmıştı. Nilay o günlerde buna çok üzülmüştü. Hele ki oyunlarda 3. olunca daha da üzüldü. O kadar sevilen bir isimdi ki cenazesinde insanlar cami avlusunu tamamen doldurdu, kalabalık caddeye taştı, trafik kesildi. Bu sezona Nilay’ın adının verilmesi hem acılı ailesinin hem de basketbol camiamızın acılarını bir nebze olsun dindirdi. Böylece adı sonsuza kadar yaşatılmış olacak.”

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MERVE AYDIN: NİLAY’I ASLA UNUTMAYACAĞIZ ONU HEP GÜZEL ENERJİSİ İLE HATIRLAYACAĞIM

Fenerbahçeli Basketbolcu Merve Aydın: “İstanbul’a çok küçük yaşta geldiğimde gülen yüzü, enerjisi, arkadaşlığı ile yuvamda hissetmemi sağlayan insanların başında geliyordu. Onu hep o güler yüzü ve güzel enerjisi ile hatırlayacağım, hatırlayacağız. Onun anısını hep yaşatacağız. Bu sene ligimizin kalan kısmına adının verilmesi beni mutlu etti. Onu asla unutmayacağız.”