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Nijerya Dünya Kupası'na gidemedi, büyük olaylar çıktı! Maçta görevli doktor Joseph Kabungo hayatını kaybetti

#Gana Nijerya#Nijerya#Joseph Kabunho

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana, Nijerya'yı eleyip Katar vizesi alırken maç sonu büyük olaylar yaşandı. Njeryalı taraftarlar sahaya girip ortalığı savaş alanına çevirirken, yaşanan olaylarda CAF'ta doping görevlisi olan Zambiya vatandaşı doktor Joseph Kabungo hayatını kaybetti.

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2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunda Nijerya, Gana'yı ağırlarken konuk takım 1-1'lik skorla Katar vizesi almaya hak kazandı.

İki takım arasında 25 Mart'ta oynanan ve golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin rövanşında Gana 10. dakikada Thomas Partey'nin golüyle 1-0 öne geçti. 12 dakika sonra William Troost-Ekong penaltıdan eşitliği sağladı. Maç bitimine dek 1-1'i korumayı başaran Gana, deplasman golü avantajıyla 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

NİJERYA 2006'DAN BU YANA İLK KEZ BİLET ALAMADI, TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Bu sonuçla Nijerya, 2006'dan sonra ilk kez turnuva dışı kaldı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Nijeryalı taraftarlar adeta çılgına döndü.

Sonucu hazmedemeyen Nijeryalı taraftarlar sahaya indi ve maç bitimi büyük olaylar çıktı. Nijerya'nın turnuvaya veda etmesine öfkelenen taraftarlar saha içinde futbolcuları kovaladı.

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Daha sonra polisle çatışan taraftarlar saha içerisinde kulübelerin olduğu bölümlere büyük zarar verdi. Ganalı futbolcular da kutlama yapmayıp soyunma odasının yolunu tuttu.

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CAF DOPİNG GÖREVLİSİ JOSEPH KABUNGO HAYATINI KAYBETTİ

Maçın ardından CAF'ta doping görevlisi olan Zambiya vatandaşı doktor Joseph Kabungo hayatını kaybetti. İlk olarak Kabungo'nun maçtan önce yaşanan izdihamda hayatını kaybettiği öne sürülse de doktorun ölümünün maç sonu çıkan olaylar nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

Taraftarların stadyumdan çıkmaya çalıştığı esnada yaşanan izdihamda Joseph Kabungo’nun dövülüp ezildiği belirlendi.

Çıkan büyük olayların ardından FIFA'nın Nijerya'ya nasıl bir yaptırımda bulunacağı şimdiden merak konusu...

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#Gana Nijerya#Nijerya#Joseph Kabunho

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