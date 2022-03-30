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Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde film gibi maç! Kamerun mucizesi, Cezayir'i yıktı...

#Kamerun#Cezayir#2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Afrika Elemelerinde film gibi maç Kamerun mucizesi, Cezayiri yıktı...

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Turu'nda Kamerun ile Cezayir arasında oynanan mücadele filmleri aratmayacak bir sona sahne oldu. 118. ve 120+4. dakikada gelen gollerle iki ülkenin kaderi değişti...

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2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Turu'nda Kamerun, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Cezayir'i son saniyede attığı golle 2-1 mağlup etti ve Katar vizesi almayı başardı.

Mustapha Tchaker Stadı'nda Maxim Choupo-Moting'in 22. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde giden Kamerun, müsabakayı uzatmalara taşımayı başardı. Maçın bitimine 2 dakika kala, 118. dakikada Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'ın asistinde sahneye çıkan Ahmed Touba, skoru 1-1'e getirdi ve ülkesini Katar vizesinin eşiğine getirdi.

Kronometreler 120+4'ü gösterdiğinde Kamerun adına Cezayir ağlarını sarsan Toko Ekambi, müsabakanın skorunu tayit etti ve attığı son saniye golüyle ülkesine 2022 Dünya Kupası biletini kazandırmış oldu.

Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Afrika Elemelerinde film gibi maç Kamerun mucizesi, Cezayiri yıktı...

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CEZAYİR YIKILDI

Cezayir cephesi 118. dakikada yaşadığı sevinçten yalnızca birkaç dakika sonra gelen sonuç sebebiyle büyük bir hayalkırıklığı yaşadı.

SONG VE ETO'O SEVİNCİ PAYLAŞTI

Kamerun'da ise Teknik Direktör Rigobert Song ve federasyon başkanı Samuel Eto'o büyük sevinç yaşadı.

Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Afrika Elemelerinde film gibi maç Kamerun mucizesi, Cezayiri yıktı...

TANIDIK İSİMLER NE YAPTI?

Mücadelede Beşiktaşlı Rachid Ghezzal maçın son 11 dakikasında forma giyerken yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Öte yandan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar 102. dakikada oyuna dahil olurken eski Fenerbahçeli Islam Slimani de 120+2'de oyundan çıktı.

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#Kamerun#Cezayir#2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri

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