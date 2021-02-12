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GeriFutbol Nihat Kahveci, sosyal medyada Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e seslendi!
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Futbol
Haber Giriş: 12.02.2021 - 22:39 | Son Güncelleme:

Nihat Kahveci, sosyal medyada Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e seslendi!

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Nihat Kahveci, sosyal medyada Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e seslendi!
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Süper Lig'de Beşiktaş ve La Liga'da Real Sociedad ile Villarreal gibi takımlarda forma giyen eski milli oyuncu Nihat Kahveci, sosyal medyada Mesut Özil ile ilgili dikkat çeken bir bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in Karagümrük maçıyla ilgili yaptığı paylaşıma eski milli oyuncu Nihat Kahveci'den yanıt geldi.

'GOL BEKLEYEN MİLYONLAR VAR'

Mesut Özil'in, "Yarınki maça hazırız" şeklinde yaptığı paylaşımına Nihat Kahveci, "Asist ve gol bekleyen milyonlar var. Defansla uğraşıyorsun iki maçtır. Topa sahip olunmadığı için" ifadeleriyle yanıt verdi.

Nihat Kahveci, sosyal medyada Fenerbahçenin yıldızı Mesut Özile seslendi

RONALDINHO YANITI GÜNDEM OLMUŞTU

Nihat Kahveci geçtiğimiz günlerde ise Trabzonsporlu yıldız Nwakaeme'nin Yeni Malatya'ya attığı gol sonrası Ronaldinho'nun gollerini hatırlatırken bir kullanıcıdan gelen mesaja verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

Bordo mavili oyuncunun attığı gol için "Nwakaeme'den Ronaldinho golü" yorumunda bulunan Kahveci'ye bir kullanıcı "Sanki Ronaldinho gördün" yorumunda bulunmuştu.

Bunun üzerine Kahveci de yorumu yapan kişiye gülücük emojisiyle birlikte "Yaş ufak galiba. İspanya'da oynadım kardeşim karşılıklı" yanıtını vermişti.

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