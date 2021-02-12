Nihat Kahveci, sosyal medyada Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e seslendi!

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in Karagümrük maçıyla ilgili yaptığı paylaşıma eski milli oyuncu Nihat Kahveci'den yanıt geldi.

'GOL BEKLEYEN MİLYONLAR VAR'

Mesut Özil'in, "Yarınki maça hazırız" şeklinde yaptığı paylaşımına Nihat Kahveci, "Asist ve gol bekleyen milyonlar var. Defansla uğraşıyorsun iki maçtır. Topa sahip olunmadığı için" ifadeleriyle yanıt verdi.

RONALDINHO YANITI GÜNDEM OLMUŞTU

Nihat Kahveci geçtiğimiz günlerde ise Trabzonsporlu yıldız Nwakaeme'nin Yeni Malatya'ya attığı gol sonrası Ronaldinho'nun gollerini hatırlatırken bir kullanıcıdan gelen mesaja verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

Bordo mavili oyuncunun attığı gol için "Nwakaeme'den Ronaldinho golü" yorumunda bulunan Kahveci'ye bir kullanıcı "Sanki Ronaldinho gördün" yorumunda bulunmuştu.

Bunun üzerine Kahveci de yorumu yapan kişiye gülücük emojisiyle birlikte "Yaş ufak galiba. İspanya'da oynadım kardeşim karşılıklı" yanıtını vermişti.