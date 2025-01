Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası yıldız oyuncuya övgü: Bazı Fenerbahçeliler sallıyordu, 5 dakikada maçı çözdü

Haberin Devamı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan taraf 4-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Nihat Kahveci, Kontraspor'da yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansına parantez açan Nihat Kahveci, "Ülke şunu öğrensin: Bazen 'Çok iyi oynadılar' dediğimiz zaman, 'Rakibin durumu ne ki?" diyenler var. İşte, görün! Fenerbahçe, bugün 45 dakika gol atamadı. Galatasaray, Hatay'da puan kaybetti. Oynayacaksın, gerekeni yapacaksın, konsantre olacaksın. Aynı ikinci yarıdaki Fenerbahçe gibi. İlk yarıdaki Fenerbahçe, taraftarları mutlu etmemiştir" şeklinde konuştu.

İRFAN'IN MERKEZDEN ŞUTU YOK

Eleştirisini sürdüren Nihat Kahveci, "Koskoca Fenerbahçe, ligin son sırasındaki takıma ilk yarı sadece bir pozisyona girdi. İrfan'ın da merkezden bir tane şutu var. Başka bir şey yok, yok... Böyle olmaz" dedi.

TADIC, TADIC, TADIC

Dusan Tadic'in performansına parantez açan Nihat Kahveci, "Tadic, Tadic, Tadic… Bazen yürüyor, bazen koşmuyor ama illa her şey koşmak değil. İnanılmaz bir üst akla sahip oyuncu. Bazı Fenerbahçeliler... Fenerbahçe'yi savunuyor gözüküp Tadic'e sallıyorlardı. Biz destek çıkıyorduk. 5 dakikada maçı çözdü" yorumunda bulundu. İrfan Can Eğribayat'ın yaptığı kurtarışa dikkat çeken Nihat Kahveci, "Büyük takım kaleciliği budur. Ortada yoksun, buz gibisin ama orada çıkaracaksın" dedi.

MOURINHO O KADAR ALINMASIN

Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamasına değinen Nihat Kahveci, "İşin şurasını biz de söylüyoruz değil mi? '85 milyon teknik direktör var'. Futbolu seven herkesin futbolla ilgili bir görüşü var. Hocam, sana saygısızlık yapanlara bu cevapları ver. Ne dedik gelirken? Kazanmadığı lig, yaşamadığı tecrübe yok. Başarısız dönemleri de var ama az. Buraya her türlü tecrübesini yansıtmasını bekledik. Bunu da deme hakkımız olsun. O kadar alınma" şeklinde konuştu.

'GÜREŞ MÜSABAKASI GÖRDÜM'

Edin Dzeko'nun penaltı beklediği pozisyona dair yorumda bulunan Nihat Kahveci, "İlk yarıda bir pozisyon var. 14. dakikada Mert'in kafası. Onun öncesinde bir güreş müsabakası gördüm. Yabancı VAR o pozisyonu görmedi mi bilmiyorum. Futbolda sarılmak, çekmek, atmak... Öyle bir pozisyon var. VAR neden çağırmadı anlamadım" ifadelerini kullandı.