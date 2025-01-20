Maçtaki 3 kritik pozisyonun 2’si yabancı VAR tarafından çözüldü

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Halil Umut Meler bu sezon Süper Lig’de 20 hafta içinde 8. maçını dün Adana’da yönetti. Danimarkalı VAR hakemi Sandi Putros bir gün önce Başakşehir-Rize karşılaşmasında görev almış ve hakem Oğuzhan Çakır‘ı bir penaltı pozisyonunda monitöre davet etmişti.

Dün Adana Demir-Fenerbahçe maçının ilk yarısında, doğru gösterilen 2 sarı kart ve fazla pozisyonun olmadığı bir mücadele izledik.

13. dakikada kornerden gelen topta Tolga Kalender-Edin Dzeko pozisyonu vardı. İlginç bir pozisyondu. Hakem görseydi ne verirdi merak ettim. Kurallar içinde değildi, bir penaltı es geçildi bence. Bir de yine kornerden gelen Alexander Djiku’nun kapalı koluna gelen top ve devam kararının olduğu bir pozisyon vardı.

iRFAN CAN KAHVECi’NiN HAREKETi KONTROLSÜZDÜ

50. dakikada Youssef En-Nesyri’nin attığı ilk golden önce İrfan Can Kahveci’nin Maestro’ya müdahalesi VAR hakemine takıldı. Bu pozisyonda top Adana Demirsporlu futbolcunun kontrolünde ve kontrolsüz bir şekilde gelerek rakibe yaptığın müdahale, topa dokunmuş olsan da faul olmasını değiştirmez. Yani bu pozisyon fauldü ve golün iptali doğruydu.

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Geçen sezon Fenerbahçe-Trabzonspor maçında bordo mavililerin ceza sahası içerisinde Fenerbahçeli futbolcunun kontrolündeki topa kontrolsüz gelen rakibinin topa dokunmuş olsa da rakibe yaptığı müdahaleden dolayı penaltı denmişti. Topa dokunmuş olsan da akabinde rakip futbolcuya yaptığın müdahale faulü gerektiriyor bu tip kontrolsüz hareketlerde.

YUSUF’A GÖSTERiLEN KIRMIZI KART DOĞRUYDU

56. dakikada Yusuf Barasi tamamen rakibini görerek, ayağından topu kaçırdıktan sonra ayağını uzatarak ve ayağı zeminden kalkık bir şekilde rakibine basıyor. Dizin kırık olup olmaması kriteri ayakta iken değil kayarak yapılan müdahalelerde dikkate alınıyor.

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Geçen hafta Konyaspor-Fenerbahçe maçında Edin Dzeko’nun Uğurcan’a yaptığı müdahaleden farklıydı çünkü o pozisyonda Dzeko hem rakibini görmüyor hem de top geçtikten sonra rakibine hamlesinde topuğu yerdeydi. Bu nedenle iki pozisyon arasında fark var.

EN-NESYRi’NiN TOLGA’YA MÜDAHALESi DE FAUL

63. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sayılmayan golünden önce Youssef En-Nesyri’nin Tolga Kalender’e müdahalesi fauldü. VAR’ın burada devreye girmesi doğru.

Bu pozisyonda da tam tersi düşünüldüğünde top ayaktan çıktıktan sonra rakibin ayağına basma veya müdahale gibi kontrolsüz bir harekette nasıl penaltı veriliyorsa hücum faulün de bu şekilde değerlendirilmesi doğru.

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Fenerbahçe’nin ilk golünden önce tacın kimden çıktığı tartışılır. Sonuç itibariyla bu maçtaki 3 majör pozisyonunun 2’si yabancı VAR tarafından çözüldü. Danimarkalı VAR hakemi Putros, 2 gün içinde görev aldığı 2 maçta toplam 3 spesifik pozisyona başarılı müdahalelerde bulundu.