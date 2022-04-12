Nihat Kahveci: 'Arda Turan artık zorlama...'

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Eski futbolcular Nihat Kahveci ve Erman Özgür, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundular.



Nihat Kahveci’nin NutSpor’daki açıklamaları şöyle;



‘Arda Turan’a da çok haksızlık etmeyelim. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Türkiye’nin en değerli oyuncularından biridir. Yaptıkları da ortada. Arda artık çok zorlama, futbolu bırak. Futbolda seni bıraktı zaten. Görüntü bu. Sakatlıklar sonrası dönüyorsun ama beklenen Arda değilsin. Bazen bırakmak, bırakmamaktan daha iyidir. O kadar çok eleştiri alıyor ki, bırakması onun hayrına. Ruh halini de iyi görmüyorum. Mutsuz bir Arda performans veremez. Barcelona’da hat-trcik yapmış, Atletico Madrid’de banko oynamış Arda derbide 83.dakikada oyuna giriyor. Ben, Beşiktaş dönemimde elimden geleni yapmaya çalıştım, sakatlıklar sonrası ‘Bırakıyorum’ dedim ve bıraktım. Bırakmayı da bilmek lazım.’

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Erman Özgür’ün görüşleri ise şu şekilde;

‘Teknik adam yeri geldiğinde şapkadan tavşan çıkartır. Ancak Torrent’i anlamakta güçlük çekiyorum. Emre Kılınç oyuna girmiyor da futbolu çoktan bırakmış Arda Turan niye oyuna giriyor. Maçı kazanmak için Torrent hiçbir şey yapmadı. Zaten bu yanlışları futbolcular da görüyor!’