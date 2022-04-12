Son Dakika: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı! Taklaları alay konusu olunca destek geldi...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde rakip oyuncu Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrası attığı taklalar sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mert Hakan Yandaş'a destek çıktı.

Sarı lacivertli kulüp, deneyimli futbolcunun tribünlere 'sus' işareti yaptığı fotoğrafını paylaştı. Söz konusu paylaşım, kısa süre içerisine binlerce etkileşim aldı ve kulübün, derbi sonrası yapılan eleştirilere cevabı olarak yorumlandı.

Mert

Hakan

Yandaş

👊 pic.twitter.com/R11QoMNXl3 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 12, 2022

KİMLER, MERT HAKAN'I HANGİ SÖZLERLE ELEŞTİRDİ?

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray karşısında Fenerbahçe adına sahanın en iyi oyuncularından biri olduğunu ancak Marcao ile yaşadığı pozisyondan sonraki tavırları sebebiyle kendisini övmeye dilinin varmadığını söylemişti.

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Mert Hakan sahanın öteki işlerine bulaşmasa sahanın en iyilerinden diyeceğim. Ama diğer işlere bulaştığı için dilim varmıyor. Gereksiz işleri var. Marcao ile didişmeler, yatıp kalkmalar, tribüne oynamalar. Mert Hakan iyi futbolcu, önce futbolculuğunu gösterecek. Tümer Metin

"YETENEĞİNE AYKIRI"

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke ise Mert Hakan Yandaş'ın çok yetenekli bir futbolcu olduğunun altını çizerek kabiliyetine aykırı tutumlar sergilediğini ifade etmişti.