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Son Dakika: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı! Taklaları alay konusu olunca destek geldi...

#Mert Hakan Yandaş#Fenerbahçe#Marcao
Son Dakika: Fenerbahçeden Mert Hakan Yandaş paylaşımı Taklaları alay konusu olunca destek geldi...

Galatasaray derbisinde Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrası attığı taklalar nedeniyle gündem olan Mert Hakan Yandaş'a kulübü Fenerbahçe'den destek paylaşımı geldi.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde rakip oyuncu Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrası attığı taklalar sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mert Hakan Yandaş'a destek çıktı.

Sarı lacivertli kulüp, deneyimli futbolcunun tribünlere 'sus' işareti yaptığı fotoğrafını paylaştı. Söz konusu paylaşım, kısa süre içerisine binlerce etkileşim aldı ve kulübün, derbi sonrası yapılan eleştirilere cevabı olarak yorumlandı.

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KİMLER, MERT HAKAN'I HANGİ SÖZLERLE ELEŞTİRDİ?

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray karşısında Fenerbahçe adına sahanın en iyi oyuncularından biri olduğunu ancak Marcao ile yaşadığı pozisyondan sonraki tavırları sebebiyle kendisini övmeye dilinin varmadığını söylemişti.

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Mert Hakan sahanın öteki işlerine bulaşmasa sahanın en iyilerinden diyeceğim. Ama diğer işlere bulaştığı için dilim varmıyor. Gereksiz işleri var. Marcao ile didişmeler, yatıp kalkmalar, tribüne oynamalar. Mert Hakan iyi futbolcu, önce futbolculuğunu gösterecek.

Tümer Metin

"YETENEĞİNE AYKIRI"

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke ise Mert Hakan Yandaş'ın çok yetenekli bir futbolcu olduğunun altını çizerek kabiliyetine aykırı tutumlar sergilediğini ifade etmişti.

Mert Hakan Yandaş çok iyi futbolcu. Bir stadyuma gelmeye, izlemeye değer sporculardan. Ancak bu özel yeteneğine aykırı düşecek şekilde çok fazla konuşuyor. Enerjisini hakemle didişmeye harcıyor.

Uğur Meleke

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