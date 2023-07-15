Nihad Mujakic'ten Beşiktaş ve Trabzonspor iddialarına yanıt! Edin Dzeko ve Mauro Icardi sözleri...

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Geçen sezon başında FK Sarajevo takımından Ankaragücü’ne transfer olan Nihad Mujakic, başkent ekibinde toplam 35 maçta görev aldı. Uzun boyuna rağmen hızı ve dayanıklılığıyla dikkat çeken 25 yaşındaki başarılı savunmacı, yeni sezondaki hedefleriyle ilgili konuşurken, transfer iddiaları, teknik direktör Tolunay Kafkas, Ali Sowe, Umut Nayir ve Fenerbahçe’nin yeni transferi Edin Dzeko ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

“SÜPER LİG’DE ÜST SIRALARDA YER ALMAK İÇİN YETERLİ KALİTEDE KADROYA SAHİBİZ”

SORU: Ankaragücü, geride bıraktığımız sezonu 42 puanla 11.sırada tamamlamıştı. Geçen seneki performansınız başta olmak üzere yeni sezondaki hedeflerinizden bahseder misin?

Geçen sezonun başında hedefimiz ilk 6’da bitirmekti ama maalesef bunu başaramadık. Takımımız yeniden kurulduğu için yeni oyuncuların birbirlerine alışma süreci uzun sürdü. Bu sezon hedefimizi biliyoruz ve Süper Lig’ de daha yukarılarda olmak istiyoruz. Bunu başarabilecek yeterli kalitede bir kadromuzun olduğuna inanıyorum.

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“TOLUNAY KAFKAS’LA BERABER DAHA MÜCADELE VEREN BİR ANKARAGÜCÜ VAR”

SORU: Lige Mustafa Dalcı yönetiminde başlayan Ankaragücü, sırasıyla teknik direktörlük koltuğunu Ömer Erdoğan, Sedat Ağçay ve Tolunay Kafkas’a emanet etti. Teknik direktör değişikliğine rağmen ligde kıyasıya bir mücadele verdiniz. Tolunay Kafkas’ın takım yönetimi hakkında ne düşünüyorsun?

Geçen sezon çok fazla antrenör rotasyonu olmuştu ama her hocanın takıma ve benim performansıma eklediği bir şeyler oldu. Tolunay hocayla beraber sahaya yeni bir dizilişle çıkıyoruz. Bu saha dizilişi sayesinde daha mücadele veren bir Ankaragücü var. Tolunay Kafkas’la beraber en büyük hedefimiz, geçen sezondan daha iyi bir şekilde ligi tamamlamak ve daha güçlü bir takımla sahaya çıkmaktır.

“HIZLI VE ÇEVİK OLMAM BENDEKİ EN BÜYÜK AVANTAJ”

SORU: Güçlü fiziğinle beraber stoperdeki mücadeleci oyununla dikkat çekiyorsun. Bize yaptığın çalışmalardan bahseder misin?

Hızlı ve çevik olmam bendeki en büyük avantaj diye düşünüyorum. Genelde takımlar defansın arkasına top attıkları zaman, hızımı ve çevikliğimi topları yakalamak için kullanıyorum. Bunu geliştirmek için iyi dinlenip sıkı çalışıyorum. Bunu rutin olarak yapıyorum. Genelde de maçlardan önce müzik dinleyip kendimi motive etmeyi seviyorum.

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“İLERİDE KARİYERİM ADINA EN İYİSİ OLUR AMA ŞU AN ANKARAGÜCÜ’NE ODAKLANDIM”

SORU: Son dönemde ismin Beşiktaş ve Trabzonspor’la anılmıştı. Menajerinle temasa geçen takımlar oldu mu? Hakkında çıkan transfer iddiaları başta olmak üzere geleceğe yönelik hedeflerinden bahseder misin?

Medyada yazılıp çizilenler doğru değil. Şu an en büyük ilgi odağım Ankaragücü’dür. Ankaragücü’ndeki performansımı ve takımın performansını ileriye götürmeye odaklandım. Umarım ileride kariyerim adına benim için en iyisi olur ama şu anki tek odak noktam Ankaragücü’dür.

“PAOLO MALDİNİ’Yİ ÖRNEK ALIYORUM”

SORU: Dünya futbolunda örnek aldığın bir stoper var mı?

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Dünya futbolunda en büyük idolüm Paolo Maldini’dir.

“UZUN BOYUMA RAĞMEN HIZIMIN DOĞUŞTAN GELEN BİR YETENEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

SORU: Uzun boyuna(1.86) rağmen Süper Lig’de birçok kez haftanın en yüksek hızına ulaşan oyuncusu oldun. Oyun tarzına yönelik neler söylemek istersin?

‘İleride pres yapan bir takım’ şeklinde oyun stilimiz olduğu için daha aktif, hırslı ve agresif bir şekilde oynamam gerekiyor. Uzun boyuma rağmen hızımın doğuştan gelen büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Bu özelliğimden dolayı çok şanslıyım ve oyunuma bu yeteneğimi yansıtabildiğim için çok mutluyum.

“EDİN DZEKO, DÜNYA FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR FİGÜR”

SORU: Fenerbahçe, vatandaşın Edin Dzeko’yu transfer etti. Dzeko hakkında ne düşünüyorsun? Bu sene belki de ona yakın oynayacaksın. Bu konudaki duygularını alabilir miyiz?

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Edin Dzeko, sadece Boşnak futbolu için değil dünya futbolu için de önemli bir figür. Benim çok sevdiğim ve kaliteli bulduğum bir futbolcu. İstatistikler ve sayılar, Dzeko’nun ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Kendisiyle daha önce tanışma fırsatım olmadı. Dzeko’ya karşı oynayacağım için büyük bir heyecan duyuyorum. Bir gün onunla tanışmayı da çok istiyorum.

“UMUT NAYİR, SÜPER LİG’DEKİ EN İYİ 3 FORVETTEN BİRİSİ”

SORU: Hajduk Split’te beraber oynadığınız santrfor Umut Nayir, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 33 maçta 18 gol 3 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım’a seçilen ve Fenerbahçe’ye imza atan eski takım arkadaşınla ilgili ne düşünüyorsun?

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Umut, gerçekten tanıdığım en iyi insanlardan birisi. Kendisi çok karakterli ve düzgün bir insan. Umut, göz kamaştırıcı bir futbol oynuyor. Süper Lig’deki en iyi 3 forvetten birisi. Süper Lig’de de kendisiyle maç içinde kıyasıya mücadelelerimiz oldu. Umut Nayir’in yüksek potansiyeli olan iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum.

“ALİ SOWE BİZİM İÇİN ADETA PUZZLE’IN EN ÖNEMLİ PARÇASI GİBİ”

SORU: Geçen sezon Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ve Trabzonspor’u elemenize rağmen yarı finalde Başakşehir’e elenerek kupaya veda etmiştiniz. Ligde ve kupada attığı gollerle dikkat çeken takım arkadaşın Ali Sowe’un takıma katkısı konusunda neler söylemek istersin?

Geçen sezon gerçekten çok güzel bir performans sergiledik ve Türkiye Kupası’nda yarı finale kadar gelmeyi başarmıştık. Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli takımları eledik. Geçen sene kupada gördüğüm kırmızı karttan dolayı özür dilerim. Benim için çok iyi bir karar değildi. Bundan dolayı kendime çok sinirliyim ama böyle hataları yapmamak için her zaman daha çok çalışacağım. Ali Sowe, gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Sowe, bizim için adeta puzzle’ın en önemli parçası gibi. Sadece kendisinin değil takımın da bütün performansını yükseltiyor. Geleceği çok parlak ve potansiyeli yüksek bir oyuncu.

“PASLA OYNANAN FUTBOL, SÜPER LİG’DEKİ KALİTEYİ ARTTIRIYOR”

SORU: Süper Lig’de oynanan oyun ve mücadele hakkında neler söylemek istersin?

Türk futbolu hakkında sevdiğim şeylerden bir tanesi pas oyununun kalitesidir. Gerçekten pasla oynanan bir futbol anlayışı var ve benim için gerçek futbol bu. İleriye pasla çıkılan ve oynanan futbolu çok seviyorum. Bu oyunun Süper Lig’deki kaliteyi ve oyun zevkini arttırdığını düşünüyorum.

SORU: Ankaragücü formasıyla geçen sezon toplam 35 maçta görev aldın. En çok hangi forvet oyuncularına karşı oynamakta zorlandın?

Umut Nayir, Mauro Icardi, Riad Bajic.