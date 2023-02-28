Nicolo Zaniolo'nun dövmesindeki Galatasaray detayı! Roma'ya gönderme mi?

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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, Alanyaspor karşısında 80. dakikada oyuna dahil oldu. İtalyan basını İtalyan yıldıza büyük yer ayırırken, bir detay ise gözlerinden kaçmadı. Zaniolo'nun Galatasaray'a transfer olduktan sonra boynuna yaptırdığı dövme Roma'ya bir gönderme olarak kabul edildi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; yıldız oyuncunun transfer olduktan sonra boynuna yaptırdığı 'Kendina inan' dövmesi İtalya'daki son günlerini ve Galatasaray'a transferini özetliyor. Haberde ayrıca, 23 yaşındaki İtalyan oyuncunun Ocak ayında yaşadığı kötü günleri geride bırakmış gibi göründüğünden bahsedildi.

Öte yandan Zaniolo'nun, Galatasaray'a transfer olduktan sonra bu dövmeyi yaptırarak sarı - kırmızılı takımda yüksek bir performans göstermeyi kafasına koyduğu yorumları yapıldı.

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ZANIOLO'NUN ROMA'DAKİ SON DÖNEMİ

Geçen sezon 28'i İtalya Serie A olmak üzere 42 maçta görev alan Nicolo Zaniolo, sekiz kez gol sevinci yaşarken, dokuz kez de asist yaptı. İtalyan yıldız geçen sezon Roma'nın Feyenoord'u 1-0 mağlup ettiği Konferans Ligi finalinde attığı golle takımının kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.