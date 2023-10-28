Nicolo Zaniolo savcının karşısına çıktı! İşte verdiği ifade ve alacağı muhtemel ceza...

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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun ismi milli takım arasında İtalya'da başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasına karışmıştı.

Torino Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Zaniolo ve Tonali, milli takım kampından ayrılıp ifade vermiş, ayrıca Nicolo Fagioli ismi de soruşturmada yer almıştı.

TONALI VE FAGIOLI'YE FUTBOLDAN MEN CEZASI

İfadesinde bahis oynadığını kabul eden ve savcılıkla işbirliği yapan Nicolo Fagioli'ye 7 ay, aynı şekilde işbirliğine giden Sandro Tonali'ye ise 10 ay futboldan men cezası verilmişti. Tonali ayrıca 8 aylık kumar bağımlılığı rehabilitasyon programına katılacak.

ZANIOLO, SAVCININ KARŞISINA ÇIKTI! İFADESİ...

Fagioli ve Tonali'nin ardından Nicolo Zaniolo da Torino'da savcının karşısına çıktı. 3 saat süren ifadeden İtalyan basınına yansıyan haberlerde Zaniolo'nun bahis oynamadığını, söz konusu illegal internet sitelerinde blackjack ve çevrimiçi poker oynadığını söylediği belirtildi.

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AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Zaniolo'nun avukatları, savcılık ifadesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı:

Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynadığına dair hiçbir delile rastlanmadı. Zaman zaman yasadışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul etse de hiçbir zaman tehdit durumuyla karşı karşıya kalmadığını da belirtti.

ZANIOLO'YA GELEBİLECEK MUHTEMEL CEZA...

İfadelerinde bahis oynamadığını, yalnızca kumar oynamak için söz konusu sitelere girdiğini söyleyen Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynadığı yönünde bir kanıt çıkmaması halinde para cezası alacağı belirtiliyor.