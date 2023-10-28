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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'ya dünya devi talip oldu! Bayern Münih maçında...

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#Transfer#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı
Galatasarayda Abdülkerim Bardakcıya dünya devi talip oldu Bayern Münih maçında...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 10:52

Galatasaray'da ve Milli Takım'da sergilediği performansla fark yaratan Abdülkerim Bardakcı için transfer haberleri çıkmaya başladı. Başarılı stopere hayran kalan dünya devi, devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'a geçen sezon başında transfer olan ve şampiyonluğa büyük katkı yapan Abdülkerim Bardakcı, bu sezon da takımın dikkat çeken isimlerinden oldu.

Bayern Münih maçında 12 top, 7 ikili mücadele, 3 hava topu kazanan Abdülkerim Bardakcı, 6 top uzaklaştırdı, 17 hücum bölgesine pas attı, 14 kez hücum bölgesine girdi. Yıldızlar topluluğu Alman ekibi karşısında kusursuz bir oyun ortaya koyan milli stoper, kendisine hayran bıraktırırken transferin de gözde ismi oldu. Bayern maçındaki performansı, Abdülkerim'e Serie A'nın kapısını açabilir.

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MARCAO'YU UNUTTURDU

Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası Galatasaray'ın Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro'ya transfer ettiği Abdülkerim, adeta Brezilyalı stoperi unutturdu. Sarı Kırmızılı formayı giydiği ilk günden bu yana istikrarlı görüntüsünü bozmayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 29 yaşındaki oyuncu, Marcao'yu da unutturdu.

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MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Abdülkerim geçen sezon yıllık 17 milyon TL'ye imza atmıştı. Galatasaray yönetimi, bu sezon 19 milyon 550 bin TL kazanan Abdülkerim'in ücretini bir miktar artıracak. Yönetim, 1 milyon Euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon TL önerecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN FAZLA İKİLİ MÜCADELE KAZANAN OYUNCU

İlk 3 hafta itibarıyla Şampiyonlar Ligi’nde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumuna yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın performansı, Avrupa devlerinin de ilgisini çekti. Sarı-Kırmızılı formayla 2. sezonunu geçiren 29 yaşındaki savunmacı, kısa zamanda yaşadığı yükselişle, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

Abdülkerim’in özellikle Bayern karşısındaki hatasız oyunu, Avrupa basınında da geniş yer bulurken, onu maçın en yüksek not verilen isimleri arasına soktu.

MILAN PEŞİNE DÜŞTÜ

Fanatik'in haberine göre son dönemde Rus kulüplerinin transfer etmek istediği Milli stoperi, şu sıralarda İtalyan devleri takibe almış durumda. Haberde Milan’ın devre arasında Abdülkerim için Galatasaray’ın kapısını çalabileceği ifade edildi.

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#Transfer#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı

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