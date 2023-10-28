Galatasaray'da Ndombele ile yollar ayrılabilir!

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Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig için iddialı bir kadro kuran Galatasaray'da Tanguy Ndombele'den beklenen verim alınamadı.

Transfer döneminin son gününde 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Tottenham'dan alınan 26 yaşındaki Fransız orta saha, Sarı-kırmızılı formayla 7 maçta yalnızca 123 dakika sahada kaldı.

Fiziksel olarak takımın oldukça gerisinde olan ve Kasım ayı gelmesine rağmen istenen seviyeye ulaşamayan Ndombele ile yollar ayrılabilir. Fanatik'in haberine göre fiziksel olarak gelişim gösterip takıma girememesi halinde Fransız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, şimdiden bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarına başladı.

RİZESPOR MAÇI KADROSUNDA YOK

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Bugün deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Ndombele kadroya dahil edilmedi.