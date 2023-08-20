Nicolo Zaniolo izledi, Aston Villa Everton'a gol yağdırdı

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İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Aston Villa ile Everton karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Aston Villa 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada McGinn, 24. dakikada penaltıdan Douglas Luiz, 51. dakikada Leon Bailey ve 75. dakikada Jhon Duran attı.

Bu sonucla sezonun ilk galibiyetini alan Aston Villa puanını 3'e çıkardı. İkinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Everton ise puansız kaldı.

ZANIOLO TRİBÜNDE

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, Aston Villa - Everton maçını tribünden takip etti.