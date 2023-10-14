Nicolo Zaniolo için 'bahis çetesi' iddiası! Sandro Tonali yardımı kabul etti

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İtalya Milli Takımı'nda Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, yasa dışı bahis iddiaları sonrası gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

KAMPTAN AYRILMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde İtalya Futbol Federasyonu, Torino Başsavcılığı'nın milli takım kampında Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'nun soruşturma kapsamında sorgulandığını ve oyuncuları korumak amacıyla futbolcuların kamptan ayrılarak kulüplerine dönmelerine izin verildiğini açıklamıştı.

TELEFON VE TABLETLERİNE EL KONULMUŞTU

Yaşanan gelişmelerin ardından bu sabah Zandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'nun telefon ve tabletlerine el konulmuştu.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

La Gazetta dello Sport, geçtiğimiz gün Zaniolo'nun sorguda iddia edildiği gibi Roma'nın İtalya Kupası'nda oynadığı bir maça bahis oynamadığını, herhangi bir futbol maçı için hiçbir şekilde bahis yapmadığını, sadece online sitelerden poker oynadığını söylediğini duyurmuştu.

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YENİ İDDİA: BAHİS ÇETESİ KURMA

Son olarak Ansa Haber Ajansı'nda çıkan haberde; 24 yaşındaki futbolcunun sadece bahis oynamakla kalmadığı, bahis çetesi organize etmekle suçlandığı öne sürüldü.

Haberde; Zaniolo'nun İtalya'da 401/98 sayını yasanın 4. maddesini ihlal etmekle suçlandığı iddia edildi.

Sadece yasadışı bahis sitelerini kullanmak değil, aynı zamanda bu uygulamayı organize etmek ve yaymakta aktif rol oynadığı yazıldı.

ANNESİ DE DAHİL EDİLİYOR

Ayrıca İtalyan basınında yer alan haberlerde Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın da soruşturmaya dahil edilebileceği bilgisi verildi.

Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo'nun bonservisi Galatasaray'da bulunuyor. Nicolo Zaniolo'nun Premier Lig'de 30 maç oynaması halinde zorunlu satın alma maddesi devreye girecekti.

TONALI YARDIM ALMAYI KABUL ETTİ

Soruşturma altında bir diğer isim isim Sandro Tonali için de yeni bir haber paylaşıldı.

Corriere Della Sera; İtalyan oyuncunun, kumar bağımlılığı için yardım almayı kabul ettiği belirtildi.

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4 OYUNCU SORUŞTURMA ALTINDA

Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali ile birlikte Juventus'tan Nicolo Fagioli ve Roma forması giyen Nicola Zalewski de bahis soruşturması altında yer alıyor.