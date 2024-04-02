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Nicolo Zaniolo gelecek sezon hangi takımda olacak? Menajerinden açıklama: 'Aston Villa ve Galatasaray...'

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#Nicolo Zaniolo#GALATASARAY#Aston Villa
Nicolo Zaniolo gelecek sezon hangi takımda olacak Menajerinden açıklama: Aston Villa ve Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 14:42

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan ve bu sezonun başında satın alma opsiyonlu olarak Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına yaptığı açıklamada yıldız ismin geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Sezon başında Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo'nun geleceğindeki belirsizlik, son dönemde en çok konuşulanlar arasındaki yerini almıştı. 5 milyon euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya giden Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro olarak belirlenmişti.

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Yıldız futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli, Zaniolo'nun kariyerine Aston Villa'da devam edip etmeyeceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİNE LİDER BİR ROL BİÇMEYE ÇALIŞIYOR"

Zaniolo'nun Premier Lig'de kendisine bir rol biçmeye çalıştığını söyleyen Vigorelli, "Nicolo, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyor. Rekabetin çok zor olduğu Aston Villa'da kadroya girmek için elinden geleni yapıyor. Premier Lig'de oynamayı gerçekten istiyordu ve şu anda kendisine lider bir rol biçmeye çalışıyor." dedi.

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Nicolo Zaniolo gelecek sezon hangi takımda olacak Menajerinden açıklama: Aston Villa ve Galatasaray...

"KENDİSİNİ KANITLAMAK İÇİN..."

Oyuncusunun Galatasaray'da gelişim gösterdiğini dile getiren menajer, "Kendini kanıtlaması için hala birkaç ayı var. İngiltere ve Galatasaray'daki deneyimi onun hem oyuncu hem de bir insan olarak gelişmesini sağladı. Onunla sürekli konuşuyoruz, heyecanlı ve motive olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 32 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol kaydetti ve 1039 dakika süre aldı.

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#Nicolo Zaniolo#GALATASARAY#Aston Villa

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