Yunan basınından Fatih Terim'e ağır eleştiri: 'Söyledikleri abartılıydı!' | 'Yaptıklarını futbol terimleriyle açıklamak zor'

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Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, Şampiyonluk Turu'nda oynanan PAOK maçının ardından hakem yönetimine adeta ateş püskürmüştü. Danimarkalı hakem Mikkel Redder için sert ifadeler kullanan tecrübeli çalıştırıcı, Yunanistan'ın gündemine oturdu.

"UTANIR İNSAN!"

Fatih Terim, karşılaşmanın ardından "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum. Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Yunan basını, Fatih Terim'in açıklamaları sonrasında deneyimli teknik direktörü manşetlerine taşıdı.

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"ELEŞTİRİLERİ ABARTILI"

Sportime, Fatih Terim'in PAOK karşısında tecrübesiyle bağdaşmayan işler yaptığını ve hakem eleştirilerinin abartılı olduğunu iddia etti.

"KOLTUĞU SALLANTIYA GİREBİLİR"

Panathinaikos'un gelecek maçta AEK'ya yenilmesi durumunda Fatih Terim'in koltuğunun sallantıya gireceği kaydedildi. Öte yandan kulüp sahibi Giannis Alafouzos'un 2023 sonunda çığır açıcı bir hamle yaparak eski teknik direktör Jovanovic'i kovmasına ve Fatih Terim'i getirmesine dikkat çekildi.

"FUTBOL TERİMLERİYLE AÇIKLANMASI ZOR"

Terim'in çok büyük bir futbol kişiliği olarak Panathinaikos'un başına getirildiği ancak Yunanistan'da yaptıklarının futbol terimleriyle açıklanmasının zor olduğu aktarıldı.

Yunanistan Kupası'nda Olympiakos ve PAOK'u elediği ifade edilen Terim'in Şampiyonluk Turu'nda AEK'ya mağlup olması halinde büyük bir girdaba gireceği ifade edildi.

Panathinaikos'un sezon sonunda Yunanistan Kupası'nı kazanması durumunda dahi, Yeşiller'in yeni bir teknik direktör arayacağı öne sürüldü.

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KARİYERİNDEKİ 5. TAKIM

Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atmasıyla birlikte kariyerindeki beşinci farklı takımın başına geçmişti.

16 KUPASI VAR

Kariyeri boyunca 16 kupa kazanan Terim; 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

FATİH TERİM'İN GÖREV YAPTIĞI TAKIMLAR

Teknik direktörlüğe 1987 yılında Ankaragücü ile başlayan Fatih Terim, 1989 yılında Göztepe'nin başına geçti. Daha sonra sırasıyla 1990 yılında hem U21 takımının teknik direktörlüğünü hem de A Milli Takım'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Terim, 27 Ekim 1996'da A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü üstlendi.

Ay-Yıldızlılar'da 3 yıl görev yaptıktan sonra 1 Temmuz 1996'da Galatasaray'ın başına geçen Terim, 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Fatih Terim, 1 Temmuz 2000 tarihinde ise ilk kez yurtdışına çıktı ve Fiorentina ile sözleşme imzaladı.

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Fiorentina'nın başında 28 maça çıkan Terim, 25 Şubat 2001'de görevinden ayrıldı. Sonrasında ise 2001/02 sezonunun başında Milan ile anlaşan tecrübeli teknik direktör, 2.08'lik puan ortalaması yakalamasına rağmen 5 Kasım 2001'de İtalyan devinden ayrıldı.

2002/03 sezonunun başında yeniden Galatasaray'a gelen Fatih Terim, 24 Mart 2004'te takımdan ayrıldı ve 17 Ağustos 2005 tarihinde A Milli Takım ile anlaştı.

20 Ekim 2009'da kırmızı - beyazlı ekiple yollarını ayıran Terim, 14 Temmuz 2011'de Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Sarı - kırmızılılarda geçirdiği 2 sezonun ardından yeniden bir ayrılık yaşayan Fatih Terim, 22 Ağustos 2013 tarihinde bir kez daha A Milli Takım'ın başına geçti. 4 yıl boyunca görevini sürdüren Fatih Terim, son olarak 22 Aralık 2017'de tekrar Galatasaray ile anlaşmıştı. 'İmparator' lakaplı hoca, 10 Ocak 2022'de Burak Elmas yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından görevinden ayrılmıştı.